منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "مبادلة للاستثمار" ويعتمد خطة الأعمال لعام 2026

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة “مبادلة للاستثمار”، اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي.

اعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة الأعمال للمجموعة للعام 2026 واطلع على توقّعات الأداء للفترة المقبلة في ضوء الأولويات الاستثمارية للمجموعة.

وحضر الاجتماع كل من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي سيف سعيد غباش، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.