اختتام النسخة الـ 20 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي

الشارقة في 10 فبراير/ وام/ اختُتمت مساء أمس في المركز الثقافي بمدينة كلباء في الشارقة الدورة العشرون لمهرجان الشارقة للشعر النبطي بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وبطي المظلوم مدير المهرجان إلى جانب عدد من الشعراء والشاعرات.

واشتملت الأمسية التي شهدت حضوراً مميزاً على قصائد في الوطن والحكمة والنصيحة وفن المجاراة والعتاب ووصف الطبيعة والحنين.

وتغنت القراءات الشعرية خلال الأمسة بحب الشارقة والإشادة بحضورها الثقافي الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى جانب القصائد الوطنية والعاطفية والوجدانية.

وفي ختام الأمسية كرّم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي وبطي المظلوم الشعراء المشاركين .