"المواهب الأدبية" يمكن مبدعي الإمارات من المشاركة في 17 حدثا دوليا

دبي في 10 فبراير/ وام / حقّق برنامج هيئة الثقافة والفنون في دبي "المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية" نجاحات لافتة منذ إطلاقه بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب في إطار دعم الشعراء والكتّاب من مواطني الدولة والمقيمين وتمكينهم من تعزيز حضورهم على الساحة العالمية بما ينسجم مع توجهات دبي لترسيخ مكانتها مركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي.

ويندرج البرنامج تحت مظلة منحة دبي الثقافية وأسهم منذ انطلاقه في يونيو 2024 في دعم مشاركة 28 موهبة محلية في 17 مهرجانا وحدثا ثقافيا عالميا بما يعكس فاعليته في إبراز قدرة الكفاءات المحلية على التفاعل مع الحراك الثقافي الدولي.

وفي هذا السياق كشفت الهيئة عن دعم مشاركة عدد من الكتّاب الإماراتيين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بما يعكس قوة الحضور الثقافي المحلي وتفاعله مع المنصات الأدبية العربية والدولية.

وأكدت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة أن البرنامج يمثل منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي والتبادل الفكري ويفتح آفاقا جديدة أمام المبدعين المحليين للتفاعل مع التجارب العالمية وبناء شبكات تواصل تسهم في تطوير أدواتهم الإبداعية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

من جانبها قالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب إن كتّاب دبي يحملون قصصا تستحق أن تروى عالميا مشيرة إلى أن الشراكة مع دبي للثقافة أسهمت منذ عام 2024 في تمكين 20 كاتبا من المشاركة في 15 محفلًا دوليا، مؤكدة أن الهدف يتجاوز الحضور الشكلي إلى إتاحة صوت فاعل للكتّاب في الحوارات العالمية التي ترسم مستقبل الأدب.

ووفق تقارير الهيئة دعم البرنامج خلال عامي 2024 و2025 مشاركة عشرات المبدعين الإماراتيين في مهرجانات أدبية عالمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية بما يعكس التزام دبي المستدام برعاية المواهب وتعزيز حضورها الثقافي على الخريطة العالمية .