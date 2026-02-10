المجلس التنسيقي للرياضة يؤكد تعزيز الحوكمة وتكامل الجهود لتحقيق مستهدفات 2031

دبي في 10 فبراير/ وام/ عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026 في دبي برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مؤكدا أهمية استمرارية التنسيق والتكامل بين الجهات الأعضاء بما يرسخ العمل المؤسسي المشترك ويضمن تطوير منظومة رياضية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وتعزز ريادة الدولة إقليمياً ودولياً.

واستعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحدة، وتم الاطلاع على ملاحظات الأعضاء بشأنها.

وأكدت اللجنة أن اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية وآلية عمل لجنة الطعون تمثل أطرًا تنظيمية مرجعية تُطبق على جميع الاتحادات الرياضية في الدولة، بما يحقق النزاهة وتكافؤ الفرص والعدالة الإجرائية وفق المعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.

وأوضحت أن هذه اللوائح تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وأحكام الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية مع مبادئ الاستقلال المؤسسي وحسن الإدارة.

وتناول الاجتماع مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، واصفاً الحضور الإماراتي بأنه الأول من نوعه وتجسيد لتطور المنظومة الرياضية الوطنية وتعزيز للحركة الأولمبية عبر توسيع قاعدة المشاركة في الألعاب المختلفة.

وتشارك الدولة في الدورة باللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي حرص الوزارة واللجنة الأولمبية الوطنية على توفير جميع سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في المحافل الدولية والأولمبية، متمنياً لهم التوفيق وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط وتعزيز الحوكمة في القطاع الرياضي، مؤكداً أن التركيز خلال العام الجاري ينصب على تنسيق الأجندات الرياضية في مختلف إمارات الدولة لضمان تكامل الجهود والاستفادة من الإمكانات المتنوعة لكل إمارة، ودعم المبادرات المجتمعية وإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تسهم في نشر الثقافة الرياضية وتسهيل ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة، بما يحقق مستهدفات عام الأسرة 2026.

من جانبه، أكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون تعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة وفق قانون الرياضة ولائحته التنفيذية يسهمان في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي ودعم التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.

بدوره، أكد سعادة فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للحركة الأولمبية في الدولة، وتعزيز مكانتها كنموذج متقدم في الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحوكمة الرشيدة والشفافية وفق الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية.

وأشار إلى حرص اللجنة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة وأعضاء المجلس، على ترسيخ أسس الحركة الأولمبية وتطوير منظومات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الجيدة، بما يضمن احترام استقلالية الهيئات الرياضية والامتثال للتشريعات الوطنية ذات الصلة دون إخلال بالقواعد الدولية.

حضر الاجتماع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وسعادة غانم مبارك الهاجري؛ وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وسعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وسعادة فارس محمد المطوع؛ وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ وسعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة؛ وسعادة آمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وسعادة أماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ وسعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وسعادة عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ وسعادة محمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وسعادة أحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وسعادة أحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.

ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل إستراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع تنافسية الدولة عالمياً، ودعم برامج الرياضة المجتمعية، وتعزيز الحوكمة، واقتراح الحلول والتوصيات، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع، إضافة إلى إطلاق مبادرات لبناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.