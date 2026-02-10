"دبي الصحية" تنال اعتماد المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI)

دبي في 10 فبراير/وام/ أعلنت "دبي الصحية" حصول مراكز الخدمات العلاجية الخارجية والتخصصية والمستشفيات التابعة لها على اعتماد المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI)، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك خلال حفل نظمته "دبي الصحية" بجناحها في معرض الصحة العالمي-دبي 2026، المقام حاليا في مدينة "إكسبو دبي"، بحضور كل من سعادة برايني هيليس، القنصل العام الاسترالي في دبي والإمارات الشمالية، ومنير سنكري، نائب القنصل العام الأسترالي والمفوض التجاري والاستثماري في دبي، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية"، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة حنان السويدي، نائبة المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" والمديرة التنفيذية للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية"، ونائبة مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة منى تهلك، المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في دبي الصحية، والدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في دبي الصحية، والدكتورة انتصار الحمادي، استشارية ورئيسة إدارة سلامة المرضى والجودة في "دبي الصحية".

يعكس هذا الاعتماد التزام "دبي الصحية" كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة بتطبيق أعلى معايير الجودة، استناداً إلى تقييم تجربة المرضى ورضاهم وآليات قياسها بطرق عملية.

استند "المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) في اعتماده على نتائج برنامج "بريس جيني"، الخاص بقياس تجربة المرضى عبر استبيانات مصممة لكل رحلة علاجية، إلى جانب مبادرة "مجالس دبي الصحية: صوت المجتمع"، التي أُطلقت بوصفها منصة حوارية مباشرة لإشراك أفراد المجتمع في تطوير الخدمات الصحية من خلال الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن قرب، إضافةً إلى منصة "04" الموحدة للتواصل بين حكومة دبي والمتعاملين، والتي تتيح تقديم الاقتراحات والشكاوى عبر قنوات معتمدة ومتابعتها.

وقال الدكتور عامر شريف،"إن حصول مراكز الخدمات العلاجية الخارجية والتخصصية والمستشفيات في «دبي الصحية» على اعتماد المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) ، يشكل محطة استراتيجية ضمن مسيرتنا نحو تعزيز تنافسية دبي على خارطة الرعاية الصحية العالمية، ويعكس التزامنا بتقديم تجربة رعاية صحية ترتكز على قياس تجربة المرضى ورضا الموظفين باعتبارهم شركاء في عملية التطوير المستمر، وذلك في إطار رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان".

وتوجه بالشكر للفرق الطبية والتمريضية والإدارية والخدمات المساندة التي كانت الركيزة الأساسية في تحقيق هذا النجاح وقال إن جهودها المخلصة وتفانيها في استيفاء معايير الجودة والتميّز الأكاديمي والبحثي مكّننا من الوصول إلى هذه المكانة الدولية، ومواصلة ترسيخ منظومة صحية أكاديمية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية".

من جهتها قالت الدكتورة انتصار الحمادي، إن حصول مراكز الخدمات العلاجية الخارجية والمستشفيات على اعتماد المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) يأتي في إطار حرص «دبي الصحية» على تنويع مصادر الاعتمادات الدولية، بما يُمكّنها من إجراء مقارنات معيارية لمستوى مراكزها مع الأنظمة الصحية المماثلة عالمياً، ويدعم تطوير الخدمات بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات العالمي، عبر برامج تسهم في الارتقاء بتجربة المرضى وتعزّز رضا الموظفين.

وأوضحت أن الاعتماد شمل مراكز الخدمات العلاجية الخارجية والتخصصية والمستشفيات ضمن منظومة «دبي الصحية»، وذلك بعد التحقّق من استيفائها جميع المعايير المطلوبة، والتي ارتكزت على تجربة المرضى والموظفين وجودة الخدمات السريرية، والتعليم والتدريب، والخدمات المساندة، إلى جانب جودة البنية التحتية، والخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم".

وأكدت أن مراكز «دبي الصحية» تُعدّ الأولى عالمياً التي تحصل على هذا الاعتماد ضمن نظام صحي أكاديمي متكامل، ما يعكس التزامها بالتميّز الأكاديمي وجودة الرعاية والتعليم والبحث العلمي وسلامة المرضى.

يأتي اعتماد المجلس الأسترالي الدولي لمعايير الرعاية الصحية (ACHSI) ليُضاف إلى اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCIA)، الذي حصلت عليه «دبي الصحية».





ويُعدّ المجلس الأسترالي الدولي لاعتماد معايير الرعاية الصحية (ACHSI) إحدى أعلى ثلاث جهات اعتماد صحية في العالم، وهو منظمة دولية مستقلة تُعنى بتعزيز جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية على المستوى الدولي.