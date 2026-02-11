مطار دبي الدولي يستقبل 95.2 مليون مسافر خلال 2025 ويتوقع 99.5 مليون في 2026

دبي في 11 فبراير /وام/ أعلنت مطارات دبي، اليوم، عن استقبال مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو قدره 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، والأعلى على مستوى مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.

وشهد عام 2025 أداءً استثنائياً حقق خلالها المطار عدة ذروات قياسية؛ إذ سجّل أعلى أرقامه اليومية والشهرية والفصلية، إلى جانب حركة المسافرين السنوية التي كانت الأعلى طوال تاريخه على حدود طاقته الاستيعابية القصوى، محافظاً في الوقت ذاته على مستويات عالية من التميز التشغيلي، ليؤكد أن القدرة على العمل بطريقة مستدامة عند هذه المستويات القياسية أضحى جزءاً من العمليات التشغيلية الاعتيادية.

وجاء شهر ديسمبر ليختتم عام 2025 كأكثر الشهور ازدحاماً في تاريخ مطار دبي الدولي؛ إذ استقبل خلاله 8.7 مليون مسافرٍ بنمو بلغ 6.1% مقارنة بالعام الماضي، فيما كان الربع الأخير أيضاً الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، باستقبال 25.1 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بذات الفترة من العام 2024.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال الربع الرابع 118 ألف رحلة، بنمو قدره 5% على أساسٍ فصلي، ليرتفع إجمالي عدد الرحلات خلال العام 2025 إلى 454 ألفا و800 رحلة، بزيادة بلغت 3.3% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من استمرار نمو عدد الرحلات، استقرَّ متوسط عدد المسافرين لكل رحلة مرتفعاً عند معدل 214 مسافراً، بما يعكس التوسع في تشغيل الطائرات ذات السعة الأكبر والكفاءة العالية في نسب الإشغال، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد السنوي 77.6% بتراجعٍ طفيف قدره 0.5 نقطة مئوية.

وأظهر عام 2025 قدرة مطار دبي الدولي على تحقيق الاستدامة التشغيلية وتقديم تجربة ضيوف متميزة عند مستويات قياسية، وذلك من خلال التخطيط المنضبط والتنسيق الوثيق ضمن مجتمع المطار "oneDXB" الذي يضم شركات الطيران وشركاء الخدمات والجهات الحكومية.

وتعامل مطار دبي الدولي مع 86.75 مليون حقيبة خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 4.95%، مسجلاً أعلى حجم مناولة للأمتعة خلال عام واحد في تاريخه.

وتأكيداً على التزام مطار دبي الدولي بأعلى معايير التميز التشغيلي، جرى تسليم 89% من الأمتعة الواردة للضيوف المنتهية رحلاتهم في المطار في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة، فيما واصل المطار تحقيق أداء عالمي المستوى في دقة مناولة الأمتعة بنسبة 99.75%، أي بمعدل 2.47 حقيبة متأخرة لكل ألف مسافر.

كما شهد متوسط الوقت المستغرق في إنجاز إجراءات السفر استقراراً رغم نمو حركة المسافرين إلى مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط وقت انتظار 99.35% من الضيوف عند نقاط مراقبة الجوازات للمغادرين، أقل من 10 دقائق، فيما بلغ وقت انتظار 98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة لإنجاز إجراءات القادمين، بينما بقي الوقت المستغرق لإنجاز إجراءات الفحص الأمني لـ 98.9% من المسافرين دون 5 دقائق.

وحافظت الهند على مكانتها كأكبر سوق لمطار دبي الدولي بواقع 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 7.5 مليون، ثم المملكة المتحدة بـ 6.3 مليون، وباكستان بـ 4.3 مليون، فضلاً عن الولايات المتحدة التي بلغت أعداد مسافريها عبر مطار دبي الدولي 3.3 مليون.

كما شهد عام 2025 تسجيل عدة أسواق نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت حركة السفر من الصين بنسبة 16.6% لتصل إلى 2.5 مليون مسافر، وسجلت روسيا نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 2.8 مليون، فيما ارتفعت حركة السفر من تركيا بنسبة 6.7% إلى 2.2 مليون، ومن مصر بنسبة 14.3% إلى 1.8 مليون، ومن إيطاليا بنسبة 12.5% إلى 1.6 مليون مسافر.

وعلى مستوى المدن، واصلت لندن تصدرها قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً عبر مطار دبي الدولي بواقع 3.9 مليون مسافر، متبوعة بالرياض بـ3 ملايين، ثم مومباي وجدة بـ 2.4 مليون لكل منهما، إلى جانب نيودلهي بواقع 2.2 مليون مسافر.

وأصبح مطار دبي الدولي بحلول نهاية عام 2025، مرتبطاً بـ 291 وجهة في 110 دول عبر 108 شركات طيران دولي، ما يعزز مكانته واحداً من أكثر مراكز الطيران اتصالاً جوياً بالعالم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إنه وفي الوقت الذي يرتبط فيه أداء المطارات حول العالم غالباً بأوقات الذروة، فإن الأداء طويل الأمد يُحدَّد بمدى القدرة على استدامة تلك اللحظات، فقد أثبت مطار دبي الدولي خلال عام 2025، أن المستويات القياسية لم تَعُد استثناءً، بل أضحت جزءاً من عملياته التشغيلية الاعتيادية، بينما يعكس اتساق عملياته قوة المنظومة التي يعمل تحت مظلتها مجتمع المطار "oneDXB" وقدرته على تحقيق التميُّز حتى في ظل أكثر الفترات ازدحاماً وطلباً.

وتوقع أن تبلغ حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي في عام 2026 الجاري نحو 99.5 مليون مسافر، بفضل التنسيق الوثيق بين مكونات القطاع ومجتمع المطار "oneDXB".