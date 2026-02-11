ذهبية وبرونزية للإمارات في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم

دبي في 11 فبراير /وام/ توج محمد يوسف، لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى - دبي 2026"، المقامة حالياً في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028".

وحقق محمد يوسف، المركز الأول في سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة "T34" بزمن 15 ثانية، متفوقاً على البطل البارالمبي التونسي وليد كتيلة، صاحب 6 ذهبيات و3 فضيات في دورات لندن وريو وطوكيو وباريس، الذي حل ثانياً بزمن 15.39 ثانية، فيما أحرز لاعبنا أحمد نواد، الميدالية البرونزية بزمن 15.97 ثانية.

وأشاد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بالأداء المتميز الذي قدمه محمد يوسف، مؤكداً أنه يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن اللاعب من ثمار بطولات فزاع التي أسهمت في اكتشافه وصقل موهبته، مؤكداً الحرص على إعداده بالصورة المثلى استعداداً لدورة الألعاب البارالمبية "لوس أنجلوس 2028"

من جانبه، أعرب اللاعب محمد يوسف، عن سعادته بإحراز الميدالية الذهبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً كبيراً له في الاستحقاقات المقبلة التي تحظى بأهمية خاصة في مشواره الرياضي.