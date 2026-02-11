2338 لاعباً ولاعبة يمثلون 93 دولة في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه "الفجيرة 2026"

الفجيرة في 11 فبراير /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، تفاصيل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة دولية واسعة تقارب 3000 مشارك بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة الفجيرة للإبداع، وشهد استعراض أرقام قياسية جديدة تعكس حجم الإقبال العالمي على البطولة؛ حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين 2338 لاعباً ولاعبة يمثلون 93 دولة، إضافة إلى 436 حكماً ضمن الدورة المصاحبة للحدث، و159 حكماً دولياً لإدارة المنافسات، إلى جانب مشاركة 505 مدربين معتمدين، في تأكيد واضح على المكانة المتنامية للفجيرة كوجهة عالمية للألعاب القتالية.

حضر المؤتمر راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه ومدير البطولة، والدكتور عبدالله سيف البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة.

وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية وتعزيز حضور رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي.

بدوره، أوضح المهندس حميد شامس الزرعوني مدير البطولة أن استضافة الفجيرة للبطولة للعام الرابع على التوالي تؤكد مكانتها كعاصمة عالمية للألعاب القتالية، مشيراً إلى أن النجاح المستمر يأتي نتيجة البنية التحتية المتطورة والتنظيم الاحترافي الذي يميز الإمارة ومجمع زايد الرياضي.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البادي، المنسق العام للبطولة أن الأرقام القياسية للمشاركات تعكس النمو المتسارع للبطولة وثقة الاتحادات الدولية بها، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين والتنوع الجغرافي.

وأشار إلى أن الحدث سيشهد العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة، من بينها سحوبات على تذاكر سفر إلى مومباي وكانور مقدمة من مطار الفجيرة الدولي للحضور والزوار، إلى جانب تحقيق فوائد كبيرة لرياضة الكاراتيه على المستويين المحلي والدولي، ما يجعل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026 محطة رياضية عالمية بارزة.