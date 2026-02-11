"الإمارات الوطنية" تنفذ برنامج تبادل ثقافي لطالباتها في روسيا الاتحادية

أبوظبي في 11 فبراير /وام/ نظمت مدارس الإمارات الوطنية، برنامجاً تعليمياً وثقافياً دولياً لطالبات الصفين الحادي عشر والثاني عشر من مجمعاتها المدرسية، تضمن زيارة تعليمية رسمية إلى مدرسة بريماكوف في موسكو بروسيا الاتحادية.

ويأتي البرنامج ضمن توجه مؤسسي إستراتيجي تتبناه المدارس، لتقديم تعليم نوعي يتجاوز حدود الصفوف الدراسية والمناهج التقليدية، ويضع الطالب في قلب تجربة تعلم عالمية ثرية، تقوم على الانفتاح الواعي، والحوار الحضاري، والتفاعل الإنساني المباشر.

وشكلت الزيارة تجربة تعليمية وثقافية متكاملة الأبعاد، جسدت مفهوم التبادل الثقافي في صورته العملية والإنسانية، حيث اندمجت الطالبات في بيئة تعليمية دولية متعددة الثقافات، وشاركن نظيراتهن في المدرسة المستضيفة في سلسلة من البرامج الأكاديمية والأنشطة الثقافية والإبداعية المشتركة.

وتضمنت هذه الأنشطة ورشاً فنية متخصصة، من بينها ورشة لفن الرسم التقليدي الروسي، إلى جانب زيارات ميدانية لمعالم تاريخية وثقافية بارزة مثل الكرملين، إضافة إلى أنشطة قيادية وتواصلية ولغوية هدفت إلى تنمية مهارات الحوار والعمل الجماعي في سياق دولي.

وأتاحت التجارب للطالبات فرصة التعرف العميق على الثقافة الروسية وعادات المجتمع وتقاليده، مقابل تقديم نماذج حية من الثقافة الإماراتية، واللغة العربية، وقيم المجتمع الإماراتي.

كما عكست الطالبات من خلال سلوكهن وتمثيلهن الحضاري الصورة المشرّفة لدولة الإمارات، القائمة على قيم التسامح، والتعايش، واحترام الآخر، والانفتاح على مختلف الثقافات، وهي القيم التي تشكل جزءاً أصيلاً من رسالة الدولة الحضارية إلى العالم.

وتضمّن البرنامج فعالية رسمية لرفع العلم والسلام الوطني لدولة الإمارات والسلام الوطني لروسيا الاتحادية في حرم المدرسة المستضيفة، في مشهد رمزي جسّد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الدور الحيوي للتعليم في دعم الشراكات الدولية المستدامة، وتعزيز التقارب بين الأجيال الشابة في مختلف دول العالم.

كما اشتملت الرحلة زيارة رسمية إلى مقر سفارة دولة الإمارات في روسيا الاتحادية، حيث التقت الطالبات سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.