اتحادا الإمارات ولبنان للرجبي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

بيروت في 11 فبراير/وام/وقع اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره اللبناني، في خطوة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون وتطوير رياضة الرجبي على المستويين الثنائي والعربي.

وقّع الاتفاقية أمس في بيروت، محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، ومحمد عاصي، رئيس الاتحاد اللبناني، بحضور سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات أمين عام الاتحاد العربي للرجبي، وإبراهيم كوثراني نائب رئيس الاتحاد اللبناني، وجهاد سلامة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، وربيع المصري رئيس الاتحاد الفلسطيني للرجبي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تأتي دعماً لمسيرة تطوير الرجبي، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاتحادين، بما يسهم في نشر اللعبة والارتقاء بمستواها في المنطقة العربية.

وأوضح محمد سلطان الزعابي أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات الرامية إلى بناء شراكات فاعلة مع الاتحادات الشقيقة والصديقة.