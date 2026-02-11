اختتام مسابقات أصحاب الهمم في مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي

أبوظبي في 11 فبراير/ وام/ اختتمت مساء أمس في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة بأبوظبي، مسابقات أصحاب الهمم التي نظمتها هيئة زايد لأصحاب الهمم بالتعاون مع نادي التسامح في جامعة أبوظبي، وقسم شؤون الطلاب في جامعة زايد، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست روح التحدي والإبداع.

شهدت المسابقات على مدى أيامها مشاركة واسعة من أصحاب الهمم الذين تنافسوا في مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفنية والتعليمية، أظهرت قدراتهم ومواهبهم في بيئة داعمة ومحفزة، وأسهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وترسيخ حضورهم الفاعل في المجتمع، فيما حرصت الجهات المنظمة على توفير كافة أشكال الدعم الفني والتنظيمي لضمان تجربة متكاملة للمشاركين.

وأكدت لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي أن المسابقات المصاحبة حققت نجاحاً كبيراً واستقطبت مشاركة واسعة من أصحاب الهمم، مشيرةً إلى أن الجائزة تواصل التزامها بدورها المجتمعي في دعم وتمكين هذه الفئة، وتوفير منصات تُبرز إمكاناتهم وتعزز اندماجهم في مختلف المجالات، بما يجسد نهج دولة الإمارات في بناء مجتمع شامل ومستدام.

وأوضحت أن التعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، ونادي التسامح في جامعة أبوظبي، وقسم شؤون الطلاب في جامعة زايد، يمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في دعم أصحاب الهمم، وتقديم مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز حضورهم المجتمعي.

وأعربت اللجنة عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الجهات المتعاونة التي أسهمت في إنجاح الفعاليات، ولأولياء الأمور الذين كانوا شركاء أساسيين في دعم أبنائهم وتشجيعهم على المشاركة، مؤكدة أن هذا التعاون البنّاء يعكس روح المسؤولية المشتركة، ويعزز من أثر المبادرات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وإبراز قدراتهم في مختلف المحافل.

وأعرب عدد من المشاركين من أصحاب الهمم عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقات، موجهين الشكر إلى جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي وهيئة زايد لأصحاب الهمم والجهات المنظمة على تنظيم هذه المبادرة التي وفرت لهم منصة مميزة لإبراز مواهبهم والتعبير عن قدراتهم في بيئة إيجابية ومحفزة.

وأكدوا أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية.

وتوجهت جميلة صالح التميمي بالشكر إلى جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي وهيئة زايد لأصحاب الهمم والجهات المنظمة على إتاحة هذه الفرصة النوعية، مؤكدة أن هذه المبادرات تمنح أصحاب الهمم مساحة للتعبير عن قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتشجعهم على تطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وقالت إن الأجواء التنظيمية والداعمة التي وفرتها الجهات المنظمة كان لها أثر إيجابي كبير في تحفيز المشاركين، مشيدة بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لأصحاب الهمم وحرصها على تمكينهم وإبراز إنجازاتهم في مختلف المجالات.

من جانبها أعربت لطيفة سالم الزعابي عن تقديرها لجهود جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي وهيئة زايد لأصحاب الهمم ونادي التسامح في جامعة أبوظبي وجامعة زايد في تنظيم هذه المسابقات، مشيرة إلى أن المشاركة مثلت تجربة مميزة عززت روح التحدي والإصرار لدى المشاركين، وأسهمت في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم.

وأضافت أن هذه الفعاليات تعكس حرص دولة الإمارات على توفير بيئة شاملة ومحفزة لأصحاب الهمم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وإبراز قدراتهم، مؤكدة أن الدعم الذي يحظون به يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة الإنجاز والتميز.

وجرى خلال المسابقات تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز التقديرية عليهم، وسط حضور أولياء الأمور والزوار الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمشاركين، وبالجهود التنظيمية التي أسهمت في إنجاح المسابقات، والتي شكلت منصة مهمة لإبراز طاقات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وجسدت هذه المسابقات الدور الريادي الذي تضطلع به جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي وهيئة زايد لأصحاب الهمم وشركاؤها من المؤسسات الأكاديمية في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مجتمع متكافل يتيح الفرص للجميع للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.