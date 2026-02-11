جامعة نيويورك أبوظبي تستضيف معرض "إرث بغداد للفن"

أبوظبي في 11 فبراير / وام / يستضيف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرض "شتى التجارب: إرث جماعة بغداد للفن الحديث" اعتبارا من الغد ويستمر حتى السابع من يونيو المقبل.

يشرف على تقييم المعرض ندى الشّبوط المؤرخة الفنية المرموقة والباحثة الرئيسية في مركز المورد العربي لدراسة الفن، عضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي.

وقالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: "يتطرق هذا المعرض للمهمة الأساسية لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي كمتحف جامعي، وهو تطوير ورسم لحظات حاسمة في تاريخ الفن لم تدرس بعد بصورة كافية ويجمع بين اللوحات والنحت والأعمال الورقية والمواد الأرشيفية الواسعة، التي لم يتم توثيق العديد منها من قبل".