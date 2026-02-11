المستشفى الإماراتي العائم يواصل استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة

العريش في 11 فبراير /وام/ يواصل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها 16 حالة مرضية وإصابات متفاوتة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يؤكد المستشفى جاهزيته التامة لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.