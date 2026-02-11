شرطة أبوظبي تنظم ملتقى "واحة الأسرة"

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ نظّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتنسيق مع إدارة المراسم والعلاقات العامة الملتقى الأسري "واحة الأسرة" للملحقين الشرطيين وضباط الارتباط وأسرهم وذلك في مخيم الوثبة بإمارة أبوظبي، تزامنًا مع "عام الأسرة"..

شهد الملتقى مشاركة نحو 90 شخصًا من الملحقين وضباط الارتباط وأفراد أسرهم والذين، يمثلون عددًا من الدول، من بينها سلوفاكيا ومقدونيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروسيا والصين وكوريا واليابان وكندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وتايلاند وجزر القمر ومصر والأردن والمغرب.

تضمّن برنامج الملتقى باقةً من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي راعت مختلف الفئات العمرية، شملت ركوب الدراجات النارية، وفقرات تعليم الطبخ التراثي، ونقش الحناء، وركوب الجِمال، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين وأسرهم، في أجواءٍ عائلية عكست روح الألفة والبهجة وأسهمت في تعزيز التواصل الاجتماعي.