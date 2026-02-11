قائد عام شرطة أبوظبي يكرم الفائزين ببطولة وزارة الداخلية للرماية

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ كرم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أبطال منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي الفائزين في بطولة وزارة الداخلية للرماية، وذلك تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة والاحترافية التي يتمتعون بها.

وهنأ معاليه الفائزين بحصولهم على مراكز متقدمة في منافسات البطولة، مشيدًا بما أظهروه من أداء عالٍ وروح تنافسية وانضباط يعكس الصورة الحضارية المشرفة لشرطة أبوظبي في مختلف المشاركات الرياضية الشرطية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لبرامج تدريبية متخصصة وخطط تطويرية مستدامة تحرص القيادة العامة على تنفيذها وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد معاليه أن رياضة الرماية تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الشرطي، لما لها من دور محوري في تعزيز الجاهزية العملياتية ورفع كفاءة الأداء الميداني، مشيرًا إلى حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تدريبية متطورة، وتسخير الإمكانات الداعمة لصقل مهارات المنتسبين، بما ينسجم مع استراتيجيتها في استدامة الأمن وتعزيز التميز المؤسسي.

وأوضح أن التفوق في البطولات الرياضية الشرطية يجسد التزام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة التميز والريادة، وتعزيز قيم الاحترافية والانضباط وروح الفريق الواحد، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق أعلى مستويات الأداء في مختلف المجالات.