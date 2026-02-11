شرطة الفجيرة تحقق 99.46% في مؤشر البلاغات المقدمة إليكترونيا

الفجيرة 11 فبراير/ وام/ حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إنجازًا نوعيًا في مسار التحول الرقمي، بعد تسجيلها نسبة 99.46% في مؤشر نسبة البلاغات المُقدّمة إلكترونيًا، في تأكيد واضح على كفاءة أنظمتها الرقمية وارتفاع مستوى وعي المتعاملين باستخدام القنوات الذكية.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة تطوير الخدمات الشرطية الرقمية في وزارة الداخلية، حيث يتم استقبال البلاغات عبر تطبيق "مركز الشرطة في هاتفك" إلى جانب القنوات الإلكترونية "Online"، بما يتيح للمتعاملين تقديم البلاغات بسهولة وسرعة على مدار الساعة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة، مع ضمان أعلى معايير الدقة والخصوصية وسرعة الاستجابة.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم القائد العام لشرطة الفجيرة أن هذا التقدم يعكس نجاح استراتيجية شرطة الفجيرة تحت مظلة وزارة الداخلية في تعزيز التحول الذكي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، انسجامًا مع توجهات الحكومة الرقمية، ودعمًا لأهداف الاستدامة ورفع جودة الحياة في المجتمع.

من جانبه، أشار العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي مدير عام العمليات الشرطية إلى أن الاعتماد الواسع على القنوات الإلكترونية في تقديم البلاغات يسهم في تسريع الاستجابة الأمنية، وتحسين كفاءة العمليات، وتقليل الزمن المستغرق في تقديم الخدمة، إلى جانب تعزيز الجاهزية التقنية للمنظومة الشرطية.