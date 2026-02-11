جامعة الإمارات تدشن فعاليات يوبيلها الذهبي احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيسها

العين في 11 فبراير/ وام/ دشنت جامعة الإمارات العربية المتحدة اليوم فعاليات يوبيلها الذهبي، بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها عام 1976 على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت شعار " إرثٌ عريق... ومستقبلٌ واعد " ضمن برنامج مؤسسي شامل يتضمن أكثر من 45 فعالية نوعية تعكس مسيرتها الأكاديمية والوطنية، وتؤكد دورها في دعم منظومة التعليم العالي، وبناء الكفاءات الوطنية، والإسهام في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر التدشين معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة وسعادة منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، والدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومجتمع الجامعة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، في كلمته خلال الإطلاق، : " يشرفنا اليوم الإعلان عن إطلاق فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أول جامعة وطنية، هذا الصرح العلمي العريق، التي تم تأسيسه عام 1976 بتوجيهات ورؤية حكيمة من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون منارة للفكر الإنساني ومركزاً رائداً لتنمية الثروة البشرية، ونشر الثقافة وتعميق جذورها، وتطوير المجتمع مع الحفاظ على عناصره الأصلية وتجلية تراثه، ومنطلقاً استراتيجياً لإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة في بناء نهضتها، وترسيخ هويتها العلمية والثقافية".

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن إطلاق فعاليات عام الخمسين يجسّد التزام الجامعة بمواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن ما تحقق من تطور في الأداء المؤسسي، ونمو في النشاط البحثي، وتوسّع في الشراكات الأكاديمية، هو نتاج عمل مؤسسي قائم على التخطيط، والتقييم المستمر، والالتزام بمعايير الجودة والحوكمة.

تشمل أبرز محطات اليوبيل الذهبي عددًا من الفعاليات النوعية، من بينها إطلاق العملة والطابع البريدي لليوبيل الذهبي، وتدشين مشروع تطوير مكتبة جامعة الإمارات، وإطلاق مركز الفنون والمواهب، وسلسلة منتديات “جامعة الإمارات في الخمسين" التي تتناول ريادة التعليم العالي والبحث العلمي والاستدامة، وقمة تحالف الجامعات الآسيوية، ومعرض "خمسون عامًا من الابتكار" لبراءات الاختراع، ومهرجان الفنون والمواهب، إلى جانب مؤتمرات دولية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وصولًا إلى الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي للجامعة في نوفمبر القادم.