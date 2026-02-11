جامعة الفجيرة تحتفي بـ"اليوم الوطني لدولة الكويت"

الفجيرة في 11 فبراير/ وام/ نظّمت جامعة الفجيرة، ممثلةً في إدارة شؤون الطلبة وبالتعاون مع المجلس الطلابي، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت وفعالية القرقيعان بحضور الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، في أجواء عكست عمق الروابط الثقافية والأخوية بين دول الخليج العربية.

تضمّن برنامج الحفل استقبال الحضور على أنغام الموسيقى التراثية الكويتية والخليجية، إلى جانب توزيع الأوشحة والإكسسوارات التراثية، قبل انطلاق الافتتاح الرسمي الذي استُهلّ بعزف النشيد الوطني لدولة الكويت، أعقبه كلمة ترحيبية باسم جامعة الفجيرة ألقاها نائب رئيس المجلس الطلابي.

شهدت الفعالية فقرة تراثية كويتية بقيادة فرقة المزيود الحربية الإماراتية، إضافة إلى أركان تراثية متنوعة شملت ركن عرض "يلوه لولوه" العرس الكويتي،وركن التصوير التراثي،وركن الديوانية الكويتية، وركن المأكولات الشعبية الكويتية، إلى جانب ركن القرقيعان الذي قُدّم من خلاله شرح مبسّط عن القرقيعان وأصوله في التراث الكويتي والإماراتي.

وقال الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، إن هذه الفعالية تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التآخي والتقارب الثقافي بين طلبتنا، من خلال إحياء المناسبات التراثية التي تمثّل جزءًا أصيلًا من تاريخنا المشترك ، ونفخر في الجامعة بدعم المبادرات الطلابية التي تجمع بين التعليم، والانتماء، والتنوع الثقافي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ بجذوره منفتح على محيطه.