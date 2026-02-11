"نقل عجمان" تنظم ملتقى "رحلة أمل" لأسر أصحاب الهمم من ذوي التوحّد

عجمان في 11 فبراير/وام/ نظّمت هيئة النقل بعجمان ملتقى "رحلة أمل" لأسر أصحاب الهمم من ذوي التوحّد، وذلك ضمن مبادرات عام الأسرة بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحّد، ومشاركة الجهات المعنية، في إطار دعم الجهود المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

حضر الملتقى سعادة عائشة المري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان في تأكيدٍ على دعم القيادات الوطنية للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت فاطمة غالب المحسني، رئيس فريق مبادرة «رحلة أمل»، أن تنظيم الهيئة لهذا الملتقى يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الإنسانية، مشيرةً إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بدعم جميع فئات المجتمع، وتسعى من خلال الشراكات والتكامل مع الجهات المعنية إلى الإسهام في إيجاد حلول ومبادرات عملية تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتعزّز جودة الخدمات المقدّمة لهم.

وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة حوار مباشر مع الأسر، والاستماع إلى تجاربها وتحدياتها، وتحويلها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ في مجال النقل، بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات المقدّمة لهذه الفئة، ويعكس التزام الجهات المعنية بدعم الأسرة وتعزيز تماسكها.