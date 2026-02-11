19 سباقا بأجندة الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات البحرية

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية عن الجدول الزمني الكامل لسباقات وفعاليات الموسم البحري لعام 2026 الذي يتضمن 19 سباقاً بحرياً تراثياً تشمل سباقات المحامل والبوانيش الشراعية، وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الموروث البحري الإماراتي الأصيل وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

كان الموسم قد انطلق في شهر يناير بإقامة سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي، وتواصلت خلال شهر فبراير السباقات التراثية بإقامة سباق صلاحة للبوانيش الشراعية أيضا يوم 7 فبراير في منطقة الظفرة، وسباق التفريس التراثي، وأقيم سباق "جنانة " للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 8 فبراير في الظفرة.

ويشهد يوم 28 مارس إقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً انطلاقاً من جزيرة دلما وصولاً إلى المرفأ، والذي يُعد إحدى أبرز المحطات التراثية في روزنامة الموسم البحري.

ويقام ضمن الفعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 27 مارس في جزيرة دلما، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المصاحبة.

وتتواصل السباقات خلال شهر أبريل بإقامة سباق "أبوالأبيض" للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 11 أبريل، وسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 24 أبريل.

وتُستأنف الفعاليات البحرية في 11 سبتمبر بإقامة سباق ياس للبوانيش الشراعية في أبوظبي، يليه سباق "أريلة" للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 18 سبتمبر في أبوظبي أيضاً.

وفي شهر أكتوبر، تقام 3 سباقات بحرية، هي سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 2 أكتوبر، وسباق "النوف" للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم 10 أكتوبر، وسباق "غناضة" للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر.

وضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، يقام سباق "السلع" للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق "براكة" للبوانيش الشراعية.

وتُختتم الفعاليات البحرية في شهر ديسمبر من خلال مهرجان "الياسات" البحري، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر، ويتضمن سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق "القفاي" للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق "مروح" للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، إلى جانب سباق التجديف التراثي.

وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بضرورة إقامة جميع السباقات وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، لتشكل ركيزة أساسية في نجاح الموسم البحري، وتسهم في ترسيخ مكانة السباقات التراثية التي تعكس عمق الموروث البحري لدولة الإمارات.

وأكد سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد

آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تعزز من تنافسية السباقات وقيمتها التراثية وبما يضمن سلامة المشاركين.

وقال العواني إنه في إطار حرصنا على تعزيز النزاهة والشفافية في سباقات المحامل الشراعية، سيتم إصدار اللائحة القانونية الخاصة بسباقات المحامل التراثية، والتي تتضمن الأحكام المنظمة للشكاوى الفنية والتظلمات وآليات تقديمها والنظر فيها، بما يضمن حفظ حقوق جميع المشاركين وتحقيق العدالة الرياضية، وتوحيد الإجراءات القانونية المعتمدة، ورفع مستوى الانضباط والالتزام بالأنظمة، بما يواكب المكانة العالية لهذه السباقات وقيمتها التراثية، ويعزز ثقة النواخذة والملاك بالمنظومة التنظيمية المعتمدة.

وأشار العواني إلى أن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي تقام يوم 17 أبريل المقبل، تجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وتسهم في تعزيز مكانة البطولة على خارطة الفعاليات البحرية، واستقطاب نخبة من المشاركين، بما يرسخ موقع أبوظبي وجهة رائدة للرياضات البحرية التراثية.