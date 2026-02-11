طرق دبي تطلق مركز "الجاهزية المؤسسية والتنمية المستدامة"

دبي في 11 فبراير / وام / أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركز "الجاهزية المؤسسية والتنمية المستدامة"، وأبرمت شراكة استراتيجية مع المركز الأمريكي للإنتاجية والجودة "APQC" ليكون العضو المؤسس للمركز، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق مركز متخصص بتميّز الأداء تابع للمؤسسة العالمية.

وذكرت الهيئة أن المركز يستهدف تمكين الكفاءات الوطنية والارتقاء بممارسات الأعمال من خلال توحيد العمليات الداخلية، وبناء كوادر مستدامة ذاتياً مزوّدة بأفضل الممارسات العالمية في هندسة العمليات وإدارة الأداء، بما يعزز نضج المؤسسات ويرسخ معايير التميّز المؤسسي.

ويعتمد المركز المعايير الدولية لإدارة العمليات، ويقود مواءمة مؤسسية شاملة عبر المقارنات المعيارية الدولية وأبحاث أفضل الممارسات، بما يسهم في توثيق الأداء والتحقق من كفاءته وتنمية القدرات الداخلية.

وأوضحت الهيئة أن لديها خططا لإبرام شراكات استراتيجية مستقبلية مع مؤسسات عالمية أخرى بمراحل لاحقة.