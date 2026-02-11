جامعة الشارقة تطلق دبلوماً مهنياً لإعداد القيادات التنفيذية بالتعاون مع هيئة الطرق

الشارقة في 11 فبراير/وام/ أطلقت جامعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، الدبلوم المهني لإعداد القيادات التنفيذية، وذلك من خلال مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية القيادات المؤسسية لمواكبة متطلبات التحول والتطوير في قطاع النقل بالإمارة.

تم الإطلاق خلال حفل أقيم في مقر الجامعة بحضور سعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة يوسف العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وسعادة عبدالعزيز محمد الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات، والدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، وسلطان عبيد الزعابي مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية.

يستهدف برنامج الدبلوم تطوير قادة الصفين الأول والثاني في الهيئة، من خلال تمكينهم من مهارات القيادة التنفيذية الحديثة وتعزيز قدراتهم في التفكير الاستراتيجي وصنع القرار وإدارة التغيير ومواكبة التحولات التكنولوجية، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

يستفيد من البرنامج الذي يستمر حتى 4 يونيو المقبل 25 قيادياً من الهيئة ، بإجمالي 160 ساعة تدريبية وتطبيقية، تشمل أياماً تدريبية فعلية وساعات إشرافية لدعم المشاريع التطبيقية النهائية.

يتضمن الدبلوم 12 محوراً تدريبياً تغطي القيادة الفاعلة، والتخطيط الاستراتيجي، والتواصل الإعلامي، والتحول الرقمي، وبناء وإدارة الفرق، وإدارة الأزمات والمخاطر، والموارد البشرية، والتفاوض، والتحليل المالي، وإدارة الابتكار، والقيادة التحويلية، والجودة الشاملة، وذلك من خلال منهجية تدريب متكاملة تجمع بين المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية وتنفيذ مشاريع تطبيقية تعالج تحديات واقعية في بيئات العمل.