وكالة إنفاذ القانون الأوروبية : مصادرة أوراق نقدية وعملات معدنية مزوّرة قيمتها 1.2 مليار يورو

بروكسل في 11 فبراير/ وام / أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" أن سلطات إنفاذ القانون في 18 دولة صادرت ما يُقدَّر بنحو 1.2 مليار يورو من الأوراق النقدية والعملات المعدنية المزوّرة قبل دخولها التداول، وذلك خلال عملية "ديكوي 3" التي نسّقتها يوروبول وقادتها كل من النمسا والبرتغال وإسبانيا واستهدفت شبكات إجرامية توزّع العملات المقلدة عبر الخدمات البريدية.

وأوضح بيان لليوروبول أن السلطات الرومانية اعترضت وحدها أكثر من 4.8 مليون ورقة يورو معدّلة التصميم وفككت مستودعاً ضم أكثر من 223 ألف ورقة مزوّرة فيما أسفرت ثلاث ضبطيات منفصلة في البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كشف أكثر من 220 ألف قطعة نقدية مزوّرة باليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي منوها إلى أنه خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى نوفمبر 2025 تم ضبط 379 طرداً بريدياً يحتوي على عملات مزوّرة، ما أطلق 70 تحقيقاً جديداً بشأن الشبكات الإجرامية المتورطة.

وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 7 ملايين قطعة مزوّرة، بينها 4.8 مليون من أوراق وعملات اليورو و2.3 مليون من فئات الدولار الأمريكي و23 ألفاً و302 قطعة من الجنيه الإسترليني و4 آلاف و800 من الفرنك السويسري.

وقدّرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 1.2 مليار يورو، وشاركت في العملية سلطات من النمسا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقدمت يوروبول والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال "أولاف" الدعم عبر تسهيل تبادل المعلومات والمساعدة في رصد الطرود المشبوهة وتطوير مؤشرات المخاطر للعمليات المقبلة.