"عجمان أوتو ديستركت" و"الميناء والجمارك" توقعان اتفاقية تعاون لدعم قطاع السيارات

عجمان في 11 فبراير/وام/ وقعت "عجمان أوتو ديستركت” اتفاقية تعاون مع دائرة الميناء والجمارك في عجمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في قطاع السيارات بالإمارة.

وقع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة “عجمان أوتو ديستركت”، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تهدف الاتفاقية - التي جرى توقيعها في عجمان أوتو ديستركت-إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين، بما يسهم في دعم المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به، إلى جانب توفير مزايا وخدمات مشتركة تسهم في تطوير بيئة الأعمال في عجمان.

تعد الاتفاقية مرحلة مهمة في مسيرة التعاون المؤسسي لدعم التنمية الاقتصادية بالإمارة، وترسيخ موقعها وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، خصوصاً في قطاع السيارات الذي يشهد نمواً متسارعاً وفرصاً واعدة.

وذكر الجانبان أن التعاون سيسهم في تعزيز تجربة الزوار عبر تنوع الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم مكانة عجمان مركزا متكاملا لقطاع السيارات.