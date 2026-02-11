المنتدى الإماراتي– الكوري للموردين وتوطين الصناعات الدفاعية يبحث في أبوظبي فرص التعاون والشراكات

أبوظبي في 11 فبراير /وام/ نظم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن" في أبوظبي منتدى إل آي جي للموردين وتوطين الصناعات بحضور عدد من كبرى الشركات الدفاعية الإماراتية والكورية، لبحث آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا والتصنيع.

حضر المنتدى سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، إلى جانب هيونبين هونغ، نائب الرئيس الأول لمجموعة "LIG" الكورية علاوة على عدد من مسؤولي وممثلي الشركات الدفاعية الإماراتية والكورية.

تضمّن المنتدى عرضاً تقديمياً لشركة "إل آي جي" إحدى الشركات الكورية الرائدة في تطوير وتصنيع أنظمة الدفاع المتقدمة، استعرضت خلاله خبراتها الصناعية ورؤيتها للتوسع في الشراكات داخل دولة الإمارات، إلى جانب فرص نقل المعرفة والتقنيات والتصنيع المشترك مع الشركات الوطنية.

وشهد المنتدى استعراض دور الموردين الكوريين في تطوير الأنظمة الفرعية والمكونات التقنية المتخصصة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بشركة «إل آي جي»، وما تتيحه هذه المنظومة من فرص أمام الشركات الإماراتية للانضمام إلى تلك السلاسل وبناء شراكات مباشرة مع نظيراتها الكورية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وأكد سعادة شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في "توازن"، أن تنظيم المنتدى يأتي ضمن جهود مجلس التوازن للتمكين الدفاعي لتعزيز مكانة دولة الإمارات شريكا صناعيا موثوقا، ودعم نمو الصناعات الدفاعية الوطنية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة.

وقال إن منتدى إل آي جي للموردين وتوطين الصناعات، الذي يجمع الشركات الدفاعية الوطنية ونظيراتها الكورية، يعد منصة فاعلة لبحث فرص التكامل الصناعي، وتحديد مجالات التوطين ذات الأولوية، وبناء شراكات قائمة على نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك ويسهم في مواءمة قدرات الشركات الوطنية مع متطلبات سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم نمو الصناعة الدفاعية المحلية ويعزز جاهزيتها على المدى الطويل.

تضمن المنتدى عروضاً تقديمية من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في شركات وموردي الدفاع الكوريين البارزين.

وفي ختام المنتدى، عقدت جلسات ثنائية للأعمال بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية ناقشت فرص التعاون المشترك وتكامل سلاسل التوريد، وبناء شراكات مباشرة مع ضمن منظومة صناعية تخدم المصالح المشتركة.