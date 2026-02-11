"جمعية الاتحاد": الإمارات لديها نهج راسخ في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان

أبوظبي في 11 فبراير / وام / أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان على نهج دولة الإمارات الراسخ وقيادتها الرشيدة في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، وفقا للمعايير الدولية ومبادئ باريس، وفي إطار من الاستقلالية والشفافية.

جاء ذلك بمناسبة صدور قرار إعادة تشكيل "مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.

وأشادت الجمعية، في بيان لها، بالتشكيل الجديد لمجلس الأمناء، مشيرة إلى أن تشكيل المجلس في دورته الثانية يُعد امتدادًا لمسيرته المؤسسية في دورته الأولى، التي تميزت بتمثيل نسائي بنسبة 50 في المائة، وـتمثيل أصحاب الهمم، إلى جانب نخبة من الخبرات الوطنية، بما يعزز استقلالية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ويدعم قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق أفضل الممارسات.

وأوضحت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الثانية يعزز استمرارية العمل المؤسسي، ويدعم كفاءة وفعالية أداء المجلس، بما يرسخ استقلالية الهيئة ويمكنها من الاضطلاع بولايتها القانونية.