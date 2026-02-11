برجيل القابضة توقع مذكرتي تفاهم مع الكلية الملكية للأطباء بأيرلندا وجامعة الإسكندرية – فرع أبوظبي

دبي في 11 فبراير /وام/ وقّعت برجيل القابضة، على هامش معرض الصحة العالمي المُقام في دبي، مذكرتَي تفاهم مع الكلية الملكية للأطباء في أيرلندا وجامعة الإسكندرية – فرع أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعليم الطبي والتدريب السريري وترسيخ التعاون الأكاديمي على مستوى المنطقة.

تعكس المذكرتان تقدمًا نوعيًا ضمن استراتيجية برجيل القابضة الهادفة إلى بناء شراكات عالمية وإقليمية راسخة تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتعزيز التميز الأكاديمي والسريري عبر شبكتها الصحية.

وقالت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، إن هذه الشراكات تجسّد التزامًا استراتيجيًا ومستدامًا بتطوير منظومة التعليم الطبي من خلال برامج تدريبية منظمة وتعاون أكاديمي فاعل مع مؤسسات تعليمية رائدة، بما يدعم مسارات التطوير المهني للمتدربين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع الصحي، ويعزز معايير التميز السريري في مختلف مرافق المجموعة.

تهدف مذكرة التفاهم مع الكلية الملكية للأطباء في أيرلندا إلى بناء شراكة تركز على التطوير المهني والامتحانات والبرامج التدريبية والتبادل الأكاديمي والسريري، مع تسهيل تنظيم أنشطة الامتحانات وتقديم برامج معتمدة للتعليم الطبي المستمر.

وتضع مذكرة التفاهم مع جامعة الإسكندرية – فرع أبوظبي إطارًا للتعاون في مجالات التعليم والتدريب السريري والبحث العلمي وتبادل الخبرات، وتوفير التدريب العملي لطلبة الطب وطب الأسنان في مستشفيات برجيل ومرافقها الصحية.

وتسهم مذكرتا التفاهم في ترسيخ دور برجيل القابضة منصةً إقليميةً للتعليم الطبي والتطوير المهني، وبناء كوادر رعاية صحية مؤهلة للمستقبل.