687 مليون درهم أرباح "أليك القابضة" في 2025

دبي في 11 فبراير /وام/ أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم تسجيل صافي أرباح بلغ 687 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنمو نسبته 89%، وذلك في أول نتائج مالية سنوية منذ إدراج الشركة في سوق دبي المالي خلال شهر أكتوبر 2025.

واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 250 مليون درهم تُصرف في أبريل 2026، بزيادة قدرها 50 مليون درهم على 200 مليون درهم تم الإعلان عنها سابقًا، ليصل إجمالي توزيعات عام 2025 إلى 335 مليون درهم، شاملًا 85 مليون درهم تم توزيعها في أغسطس 2025.

وأعلنت الشركة توزيعات أرباح مخططة بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، تُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027، وذلك تماشياً مع سياستها القاضية بتوزيع ما لا يقل عن 50% من صافي الأرباح.

وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.106 مليار درهم خلال عام 2025، بزيادة 76% على أساس سنوي، فيما توسّع هامش الأرباح إلى 8.8% مقارنةً بـ7.8% في العام السابق.

وحققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 12.604 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بنمو 56% على أساس سنوي، مدعومةً بمعدلات تنفيذ قوية لمحفظة المشاريع عالية الجودة عبر مختلف قطاعات المجموعة.

وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025، ارتفع صافي الربح إلى 256 مليون درهم، بنمو 57% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 400 مليون درهم، بزيادة 65%، وسجلت الإيرادات 3.698 مليار درهم، بنمو 36% مقارنةً بالربع الرابع من 2024، مع تحسّن هامش صافي الربح إلى 6.9%، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 10.8%.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 10.6 مليار درهم مقارنةً بـ7.7 مليار درهم في نهاية 2024، فيما بلغت الأرصدة النقدية والبنكية 1.6 مليار درهم، وانخفض إجمالي القروض والتزامات عقود الإيجار إلى 937 مليون درهم، ما أسفر عن صافي نقدي قدره 637 مليون درهم.