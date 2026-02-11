"دبي الصحية" ومبادرة أدوية للأمراض المُهمَلة "DNDi" توقعان اتفاقية تعاون لدعم البحث والتدريب

دبي في 11 فبراير / وام / وقعت "دبي الصحية" اتفاقية تعاون مع "مبادرة أدوية للأمراض المُهمَلة (DNDi)"، خلال مشاركتها معرض الصحة العالمي "WHX Dubai" بـ"مدينة إكسبو" ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، وتقديم الرعاية الصحية للفئات المستحقة والمعرّضة للإصابة بالأمراض المُهمَلة.

وقع الاتفاقية الدكتورة حنان السويدي، نائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في "دبي الصحية" ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتور لويس بيزارو، المدير التنفيذي لمبادرة "أدوية للأمراض المُهمَلة"، بحضور سعادة نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات وتي هانه كاو، مدير العلاقات الخارجية لمبادرة "أدوية للأمراض المُهمَلة".

تحدد الاتفاقية إطاراً للتعاون بين الطرفين في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتدريب السريري، ويجسّد هذا التعاون تكاملاً بين "دبي الصحية"، باعتبارها أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، ومبادرة "أدوية للأمراض المُهمَلة"، وما تحظى به من خبرة عالمية في تطوير الأدوية القائمة على احتياجات المرضى، بهدف دعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجالات الرعاية الصحية ذات الأولوية.

وبموجب الاتفاقية، تشارك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلّم والاكتشاف في "دبي الصحية" في البرامج التي تقودها مبادرة "أدوية للأمراض المُهمَلة" وتشمل العمل الميداني وأنشطة البحث السريري في كلٍ من أفريقيا وآسيا.

وتوفّر هذه البرامج للطلبة خبرة عملية مباشرة في التعامل مع المرضى المصابين بالأمراض المُهمَلة، إلى جانب الاطلاع على مختلف مراحل تطوير الأدوية ومنظومات تقديم خدمات الصحة العامة، إضافة إلى مساهمة خبراء المبادرة في البرامج الأكاديمية للجامعة، بما يدعم التبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين.

يأتي هذا التعاون أيضاً في إطار تنفيذ مجموعة من المبادرات البحثية المشتركة ذات الأولوية، تشمل مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في إلقاء محاضرات متخصصة، وتطوير المناهج الدراسية، والإشراف الأكاديمي المشترك على الطلاب، إلى جانب التقدّم بطلبات منح بحثية مشتركة، وإعداد ونشر أبحاث علمية تعاونية.

ويشمل التعاون مجالات اكتشاف الأدوية، والتجارب السريرية، وعلوم التشريعات التنظيمية، إضافة إلى التركيز على الأمراض الفيروسية، والعدوى الفطرية، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحوث الصحية، والتنظيم المشترك للمؤتمرات وورش العمل العلمية، ونشر المعرفة المتخصصة حول أبرز التحديات الصحية العالمية.

وقال الدكتور لويس بيزارو إن الأمراض المُهمَلة تعد تحدياً عالمياً بالغ الأهمية، نظراً لتأثيرها على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في نماذج البحث التقليدية، ومن خلال هذه الشراكة مع "دبي الصحية"، نهدف إلى الدفع بمسيرة التقدم العلمي، والمساهمة في إعداد جيل جديد من قادة الصحة العالمية قادر على تقديم حلول صحية أكثر استدامة".

بدورها، قالت الدكتورة حنان السويدي إن هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة إعداد طلبتنا وتمكين باحثينا من التعامل مع أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحاً وتعقيداً، إذ تتيح لهم فرصاً مباشرة للتفاعل مع تجارب واقعية في مجالات تطوير الأدوية الموجّهة للأمراض المُهمَلة، إلى جانب تعزيز منظومة البحث العلمي.. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالارتقاء بصحة الإنسان، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف والعطاء".

ومبادرة "أدوية للأمراض المُهمَلة" هي منظمة بحثية طبية غير ربحية تُعنى باكتشاف وتطوير وتوفير علاجات آمنة وفعّالة وبأسعار يسيرة للفئات السكانية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي.

وتركز المبادرة على تطوير أدوية لأمراض تشمل مرض النوم، وداء الليشمانيات، ومرض شاغاس، والعمى النهري، وداء الفيل اللمفاوي، والبلهارسيا التناسلية الأنثوية، والورم الفطري، وحمى الضنك، وفيروس نقص المناعة البشرية لدى الأطفال، والتهاب السحايا بالمستخفيات، والتهاب الكبد الوبائي.

وتشمل الأولويات البحثية للمبادرة صحة الأطفال، والأمراض المتأثرة بتغير المناخ ، وتعاونت المبادرة منذ تأسيسها عام 2003، مع شركاء من القطاعين العام والخاص حول العالم لتطوير ثلاثة عشر علاجاً جديداً، كان لها أثر في إنقاذ ملايين الأرواح.