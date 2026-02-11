طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

و أوضح المركز في بيانه اليوم يحول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي و بحر عمان خفيفا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 18 85 20

دبي 32 21 90 20

الشارقة 32 17 90 20

عجمان 28 19 90 40

أم القيوين 29 15 90 35

رأس الخيمة 32 16 85 20

الفجيرة 26 20 80 40

العـين 30 18 75 20

ليوا 34 15 55 15

الرويس 32 16 70 15

السلع 33 15 75 15

دلـمـا 28 19 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 45

أبو موسى 25 20 85 45