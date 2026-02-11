"فوربس الشرق الأوسط" تعلن تشكيل قيادة مجلس شبابها

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن تشكيل فريق القيادة لـ "مجلس شباب فوربس الشرق الأوسط" وذلك خلال قمة "كبار المستشارين والمستثمرين" التي أقيمت في أبوظبي يومي 10 و11 فبراير الجاري، في خطوة تعكس التزامها بدعم وتمكين القيادات الشابة في المنطقة، وتعزيز دورهم في ترسيخ مفاهيم الريادة على مستوى الشرق الأوسط.

يأتي تشكيل قيادة المجلس عقب الإطلاق الرسمي للمبادرة خلال قمة فوربس الشرق الأوسط "قادة الاستدامة 2025" التي استضافتها أبوظبي حيث تقدّم أكثر من ثلاثة آلاف من القيادات الشابة لعضوية المجلس، ممثلين لقطاعات الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والإعلام والعلوم والتكنولوجيا وأسفرت عملية الاختيار عن تعيين 10 قادة من الشباب لتولي مسؤولية إدارة المجلس.

يترأس المجلس علي محمد حاجي الخوري، ونوف الكثيري نائباً للرئيس، ويضم كلًا من أحمد الغردقة، وفاطمة الملا وريما المسفر، ومصطفى عبد اللطيف، وسعيد الخوري، وعبدالله آل الشيخ، ودلال عبد الرزاق، ونادر نصار.

اعتمدت فوربس الشرق الأوسط في اختيار أعضاء المجلس على مجموعة من المعايير النوعية التي تعكس روح القيادة والتأثير والاستعداد لصناعة التغيير.

وشملت عملية التقييم سجل المرشحين في المبادرات القيادية وتجاربهم في إطلاق أو إدارة مشاريع شبابية ذات أثر ملموس، إلى جانب مستوى مشاركتهم المجتمعية وانخراطهم في العمل التطوعي والأنشطة العامة.

وأخذت عملية الاختيار بعين الاعتبار المهارات الشخصية للمتقدمين، بما في ذلك القدرة على التواصل الفعّال، والعمل ضمن فرق متعددة الخلفيات، والتعبير الواضح عن الرؤى والأفكار، إضافة إلى مهارات التفكير النقدي وروح التعاون.

وحرصت فوربس الشرق الأوسط على ضمان تنوع وتمثيل واسع داخل المجلس، من خلال مراعاة الخلفيات الجغرافية والأكاديمية والمهنية المختلفة، بما يعزز ثراء النقاشات ويدعم بناء منصة استشارية تعكس طموحات الشباب في المنطقة وتنوع تجاربهم.

وسيحصل المتقدمون الذين لم يتم اختيارهم على عضوية مجلس الشباب، إلى جانب دعم متكامل يشمل ورش عمل متخصصة، وحضور المؤتمرات والفعاليات، وبرامج التطوير وبناء القدرات، بما يعزز جاهزيتهم المهنية والقيادية.

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "إن تشكيل مجلس إدارة شباب فوربس الشرق الأوسط واختيار نخبة من القيادات الشابة يعكس التزامنا ببناء جيل واعد، وتمكينه ليكون شريكاً فاعلاً في الربط بين طموحات الشباب، والخطط التنموية، والرؤى المستقبلية للمنطقة والعالم".

وأضافت العميان: "نتطلع إلى تحقيق أثر ملموس في مجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال تحويل أفكار الشباب الإبداعية والمعرفية إلى حلول عملية تواجه تحديات الحاضر والمستقبل".

من جانبه، قال قابوس خالد، المدير العام في أبوظبي لدى فوربس الشرق الأوسط: "إن تشكيل فريق القيادة لمجلس شباب فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى تمكين القيادات الشابة، وترسيخ إطار حوكمة فعال يضمن مشاركتهم في مبادرات ذات أثر مستدام، حيث جرى اختيار القيادات وفق معايير واضحة تراعي الكفاءة المهنية، وتأثيرهم على القطاعات التي يعملون فيها، فضلاً عن الرؤية القيادية التي يتمتعون بها، بما يعزز قدرة المجلس على تحقيق أهدافه".

وأضاف خالد: "يعمل المجلس في إطار مبادرة إقليمية تعزز الشراكات مع مجالس الشباب ومبادرات القيادة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، إلى جانب تطوير برامج نوعية، وتبادل الخبرات، وبناء رؤى مستقبلية تسهم في إعداد الجيل القادم من القادة للمشاركة في تشكيل مستقبل المنطقة".

بدوره، أعرب علي محمد حاجي الخوري، رئيس مجلس شباب فوربس الشرق الأوسط عن فخره وقال إن قيادة مجلس شباب فوربس الشرق الأوسط تمثل فرصة لجمع القيادات الشابة، لتعزيز التعاون الإقليمي، وتمكين الجيل القادم من أداء دور فاعل في دفع مسارات التنمية المستدامة وتحقيق أثر طويل الأمد.

وسيعمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة على إعداد استراتيجية المجلس لعام 2026، لتعزيز دوره الإقليمي ويدعم بناء الشراكات مع المجالس والهيئات الشبابية في المنطقة، تأكيداً على التزام فوربس الشرق الأوسط الراسخ بدعم الحوار الاستراتيجي، وتمكين القيادات الشابة، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وترسيخ دورهم قوة دافعة تسهم في صياغة أفكار اليوم وقرارات المستقبل.