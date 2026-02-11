"بتروجيت"بطلاً لمنافسات الفرق في كرة الطاولة بالألعاب العربية للسيدات

الشارقة في 11 فبراير / وام / اختُتمت مساء أمس منافسات الفرق في بطولة كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي استضافتها صالة مركز الطفل بالقرائن في إمارة الشارقة بتتويج نادي "بتروجيت" المصري بطلاً للمسابقة بعد سلسلة انتصارات متتالية أكد خلالها تفوقه الفني في بطولة شهدت مشاركة خمسة أندية من خمس دول عربية وسط مستويات تنافسية قوية.

وشهدت المنافسات تفوق أندية بتروجيت المصري والشارقة الرياضي للمرأة ونادي الفتاة الكويتي التي فرضت حضورها الفني منذ الجولة الأولى عبر نتائج متتالية في مواجهات الفرق ضمن البطولة التي أُقيمت بنظام الدوري من دور واحد.

كانت المواجهات قد شهدت فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة على نادي الندوة القماطية اللبناني بنتيجة 3-1 فيما واصل بتروجيت المصري نتائجه الإيجابية بتغلبه على نادي فلسطين بنتيجة 3-0 في مباريات عززت موقع الفريقين في سباق المنافسة على الصدارة.

وسجلت الجولة الافتتاحية تفوق بتروجيت المصري على الندوة اللبناني بنتيجة 3-0 وفوز نادي الفتاة الكويتي على نادي فلسطين بالنتيجة نفسها في مواجهتين أُقيمتا بالتزامن خلال الفترة الصباحية قبل أن تتواصل المنافسات في الفترة المسائية حيث حقق بتروجيت فوزاً جديداً على الفتاة بنتيجة 3-0 بينما تغلب الشارقة الرياضي للمرأة على نادي فلسطين بالنتيجة 3-0.

وفي المواجهة الأبرز نجح فريق بتروجيت المصري في حسم الصدارة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي متغلباً على سيدات الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 3-0 في مباراة قوية بين الفريقين ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة ويتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق مكرراً الصدارة المصرية في البطولة التي كان لقب نسختها الماضية من نصيب فريق إنبي.

وجاء نادي الفتاة الكويتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط عقب تفوقه على الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 3-0 فيما حل الشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً برصيد 6 نقاط وحقق نادي فلسطين الفلسطيني فوزاً على نادي الندوة اللبناني بنتيجة 3-0 ليحتل المركز الثالث مكرر برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق الندوة اللبناني في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وأقيمت البطولة بنظام الدوري من دور واحد على مستوى الفرق فيما تُجرى منافسات الفردي بنظام المجموعات والزوجي بنظام خروج المغلوب.