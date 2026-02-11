40 شركة باكستانية تشارك بمعرض الصحة العالمي بدبي

دبي في 11 فبراير /وام/ تشارك 40 شركة باكستانية في معرض الصحة العالمي 2026 بمركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، وذلك تحت مظلة هيئة تنمية التجارة الباكستانية "TDAP" .

وأوضح علي زيب خان مستشار التجارة والاستثمار بقنصلية باكستان في دبي أن مشاركة باكستان الواسعة في معرض الصحة العالمي 2026 فرصة سانحة لتعزيز حضور قطاع الرعاية الصحية الباكستاني على الساحة العالمية منوها إلى أن باكستان تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية الجراحية إلى جانب الصناعات الدوائية التي تعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الباكستاني .

وذكر خان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المعرض أن الحدث يعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم بمشاركة أكثر من 70 دولة ونحو 4000 عارض ما يجعله منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات الطبية.

وأضاف أن المعرض فرصة مثالية للشركات الباكستانية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية خاصة في ظل وجود مقرات إقليمية لكبرى شركات الأدوية والمعدات الطبية الأوروبية والعالمية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن البعثة الباكستانية تعمل على تسهيل اللقاءات الثنائية بين العارضين الباكستانيين والموزعين والمستوردين المحليين بما يسهم في بناء شراكات تجارية مستدامة.

وأكد أن المشاركة في هذا الحدث العالمي ستسهم في تعزيز صورة باكستان وزيادة صادراتها إلى دولة الإمارات، منوها إلى أن المعرض لا يقتصر تأثيره على السوق الإماراتية فحسب بل يفتح آفاقا أوسع للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA".

ودعا جميع الشركات الباكستانية إلى المشاركة للاستفادة من هذه الفرصة والتفاعل مع المشترين والوفود التجارية بما يسهم في توسيع أعمالها داخل دولة الإمارات وخارجها.