"نقل عجمان" تنظم ملتقى"رحلة أمل" دعماً لأسر ذوي التوحّد

عجمان في 11 فبراير/وام/ نظمت هيئة النقل في عجمان ملتقى "رحلة أمل" لأسر أصحاب الهمم من ذوي التوحّد، وذلك ضمن مبادرات عام الأسرة، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحّد، وبمشاركة الجهات المعنية، في إطار دعم الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان.

يهدف الملتقى إلى توفير منصة حوار مباشر مع الأسر، والاستماع إلى تجاربهم وتحدياتهم اليومية، وتحويلها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ في مجال النقل، بما يسهم في تطوير المبادرات والخدمات المقدمة لهذه الفئة، ويعكس التزام الجهات المعنية بدعم الأسرة وتعزيز تماسكها.

وجاء تنظيم "رحلة أمل" ضمن جهود متواصلة تبذلها هيئة النقل في عجمان للارتقاء بخدماتها ومبادراتها النوعية المخصصة لأصحاب الهمم، تأكيداً لحرصها على توفير بيئة أكثر شمولاً واحتواءً، تضمن لهم فرصاً متكافئة للحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة، في إطار رؤية تنموية ترتكز على جودة الحياة وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع، وترسيخ الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجاتهم.

وأكدت فاطمة غالب المحسني، رئيس فريق مبادرة "رحلة أمل"، أن تنظيم الهيئة لهذا الملتقى يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم المبادرات الإنسانية، مشيرة إلى أن الهيئة تولي اهتماماً بدعم مختلف فئات المجتمع، وتسعى من خلال الشراكات والتكامل مع الجهات المعنية إلى الإسهام في إيجاد حلول ومبادرات عملية تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحّد، أن تنظيم ملتقى "رحلة أمل" يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بأهمية إشراك الأسرة في صناعة الحلول، مشيراً إلى أن تمكين أسر ذوي التوحّد يبدأ بالاستماع إليهم وفهم احتياجاتهم اليومية، لا سيما فيما يتعلق بخدمات النقل والتنقل.

وقال سعادته إن التعاون بين هيئة النقل في عجمان وجمعية الإمارات للتوحّد يمثل نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، لافتاً إلى أن تطوير خدمات تنقل آمنة وميسّرة يسهم في تعزيز استقلالية أصحاب الهمم واندماجهم في المجتمع، ويخفف في الوقت ذاته من الأعباء اليومية التي تتحملها الأسر.

وأكدت الهيئة حرصها المستمر على الارتقاء بخدماتها المخصصة لأصحاب الهمم، حيث سجلت خدمة نقل أصحاب الهمم نمواً بنسبة 7.5% في عدد المستفيدين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، إذ بلغ عدد المستفيدين 7383 مستفيداً مقابل 6868 مستفيداً في العام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالخدمة وفاعليتها في تلبية احتياجات هذه الفئة.