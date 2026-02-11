صالح الشرقي يشيد بنجاح ملتقى الفجيرة الإعلامي ويؤكد أهمية استمراره وتطوير مخرجاته

الفجيرة في 11 فبراير /وام/ أشاد الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة بالنجاح الذي حققته فعاليات ملتقى الفجيرة الإعلامي ، وما شهدته جلساته من حضور نوعي ومشاركة فاعلة من نخبة الإعلاميين والخبراء وصنّاع المحتوى، مؤكداً أن الملتقى رسّخ مكانته منصة وطنية للحوار المسؤول وتبادل الخبرات في قضايا الإعلام الجديد وتحولاته المتسارعة.

ونوه إلى أن الملتقى عكس مستوى رفيعاً من التنظيم والمحتوى، مشيداً بثراء الطروحات التي قدّمها المشاركون، وبعمق النقاشات التي أثمرت مخرجات فكرية وإعلامية مهمة تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع الإعلامي، وتعزيز دوره في مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار الشيخ صالح بن محمد الشرقي إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الجلسات يعكس أهمية الموضوعات المطروحة وراهنيتها، ويعزز من مكانة إمارة الفجيرة مركزا للحراك الثقافي والإعلامي، ووجهة لاستضافة الفعاليات الفكرية المتخصصة.

وشدد على أهمية الاستمرار في تنظيم ملتقى الفجيرة الإعلامي وتطوير محاوره وجلساته، واستقطاب المزيد من الخبرات والكفاءات الإعلامية، بما يسهم في دعم صناعة إعلام واعٍ ومسؤول، قادر على صناعة تأثير إيجابي ومستدام يخدم المجتمع ويواكب تطلعات الدولة.

وأكد ضرورة البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها الملتقى، والعمل على تحويلها إلى مبادرات عملية وبرامج تطويرية تسهم في تعزيز بيئة إعلامية احترافية، وترسيخ ثقافة الحوار، ودعم وتمكين الطاقات الشابة في المجال الإعلامي، انسجاماً مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.⁩