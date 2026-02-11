"ربع قرن " تختتم المرحلة الأولى من برنامج المسرح الرقمي

الشارقة في 11 فبراير / وام / اختتم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض أحد المراكز التخصصية التابعة لـ مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين اليوم المرحلة الأولى (المحلية) من برنامج المسرح الرقمي الذي أُقيم تحت شعار "نحو مستقبل مسرحي مبتكر" وذلك في إطار حرصه على تنمية مواهب المنتسبين ودمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالفنون الأدائية بما يسهم في تطوير الممارسات المسرحية المعاصرة.

شهد البرنامج تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتقدمة استضاف خلالها المركز نخبة من الخبراء المسرحيين من جمهورية الصين الشعبية ضمن مساعيه لتعزيز التعاون الثقافي والفني وتبادل الخبرات في مجال تقنيات وتصميم المسرح الرقمي وتقنيات الصوت وتقنيات الإضاءة .

استندت هذه الورش إلى الخبرات المهنية الواسعة للخبراء الذين قدّموا خلاصة تجاربهم العملية مع التركيز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير التصاميم المسرحية وتحويل العروض التقليدية إلى تجارب تفاعلية مبتكرة تعكس تطور المسرح المعاصر.

وشارك في هذه المرحلة ، يي يوبينغ رئيس هيئة ينشوان لتصميم المسارح نائب مدير الجمعية السينوغرافية الصينية والخبير تشانغ شين فنغ عضو الجمعية السينوغرافية الصينية اللذَان يُعدّان من الشخصيات البارزة في مجال تصميم وتقنيات المسرح على مستوى الصين.

وأعرب الخبراء عن إعجابهما بمستوى التنظيم ومهارات المنتسبين المشاركين ونالت منتسبات سجايا فتيات الشارقة ومنتسبو ناشئة الشارقة إشادة واسعة نظير تميزهم في الابتكار النظري والتكامل التكنولوجي وقدرتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم الفضاءات المسرحية والإضاءة المعاصرة.

وأسهم البرنامج في ترسيخ مجموعة من القيم والمهارات لدى المنتسبين من أبرزها التفكير الإبداعي والابتكار والعمل بروح الفريق والانضباط المهني والتخطيط التقني السليم إضافة إلى تعزيز مهارات حل المشكلات والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة وتحمل المسؤولية في تنفيذ المشاريع المسرحية وفق معايير احترافية عالمية.