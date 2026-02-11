انطلاق القمة الثانية لرؤساء الجامعات الهندية العربية بجامعة عجمان

عجمان في 11 فبراير / وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان انطلقت اليوم الأربعاء ، أعمال المنتدى الثانية لرؤساء الجامعات الهندية العربية، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان، في سابقة تُعقد للمرة الأولى في العالم العربي، وتستمر حتى غد .

وشهد المنتدى حضور رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والهند، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتوسيع آفاق التنقل الأكاديمي، ودعم الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات العربية والهندية.

واستُهلت أعمال المنتدى بعرض فيلم تعريفي عن جامعة عجمان ودورها الأكاديمي والبحثي، مسلطًا الضوء على جهود التعاون الإماراتي والهندي والعربي، وأهداف القمة التي تمثل منصة إقليمية مهمة للحوار وبناء الشراكات والعمل المشترك، حيث تجمع بين اثنين من أكثر أنظمة المعرفة ديناميكية في العالم.

وألقى الدكتور كريم صغير، رئيس جامعة عجمان، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا المنتدى في إرساء تعاون مستدام يتجاوز حدود البحث والابتكار ليشمل بناء جسور معرفية طويلة الأمد بين الجانبين.

حضر أعمال المنتدى سعادة عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وسعادة الدكتور فرج العجمي ممثل جامعة الدول العربية، ويوسف غانم الشحي ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، والدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وألقى الكلمة الرئيسية الدكتور ديباك جاين، رئيس (أوروبا) في كلية الصين أوروبا الدولية للأعمال، وتناول آفاق التعاون الأكاديمي الدولي ودور الجامعات في دعم التنمية المستدامة.

وتناولت الجلسة العامة سبل تعزيز التعاون الهندي العربي في التعليم، وفرص إعادة تصور الشراكات الأكاديمية بين الجامعات، إضافة إلى أبرز مسارات البحث المشترك والابتكار وبرامج الشهادات المزدوجة.

وضمن جدول الأعمال، عُقدت جلسة حوارية بعنوان “خطوات عملية نحو شراكات مؤثرة”، استضافت الدكتور سي. راج كومار، نائب رئيس جامعة أو بي جندال العالمية – الهند، وأدارها الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي (AMESA) في مؤسسة كيو إس كواكاريلي سيموندز.

كما شهد المنتدى مائدة مستديرة رئاسية ناقشت الرؤية المستقبلية وآليات تحويلها إلى عمل مشترك، بمشاركة الرئيسين المشاركين الدكتور كريم صغير، رئيس جامعة عجمان، والدكتورة فيديا يرافديكار، نائبة رئيس جامعة سيمبيوسيس الدولية – الهند.

وتضمن الملتقى حلقة نقاشية أدارها الدكتور أشوين فرنانديز، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية ..وركزت على دور الخريجين وجاهزيتهم لاقتصاد المعرفة العربي والهندي، وأهمية سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصناعي في الجانبين، إضافة إلى أبرز التحديات في مواءمة المناهج الدراسية مع مهارات القوى العاملة المستقبلية.