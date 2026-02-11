"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

القاهرة في 11 فبراير / وام /شارك سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، في اجتماع اللجنة الدبلوماسية المؤقتة للاتحاد الذي عُقد اليوم في مقر مجلس النواب بجمهورية مصر العربية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التنسيق البرلماني العربي تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وآليات تطوير العمل الدبلوماسي البرلماني العربي بما يساهم في الحضور الفاعل للاتحاد البرلماني العربي في المحافل الدولية.