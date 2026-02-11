" الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية

أبوظبي في 11 فبراير/ وام / شاركت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، وسعادة منى خليفه حماد، عضوا " مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بالاجتماع الافتراضي للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد اليوم بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.

وناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات وآلية تنفيذها، والقضايا المقترحة من المجالس التشريعية، ومذكرة حول عمل اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية، تضمنت محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي، والموضوعات الخليجية المشتركة مع البرلمان الأوروبي.