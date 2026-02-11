"المغامر" و"دبليو2" يتصدران منافسات ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026" للصيد بالصقور

أبوظبي في 11 فبراير/وام/ اختتمت اليوم منافسات اليوم الأول في بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور بنادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح بمشاركة كبيرة على مستوى الشباب والسيدات.

وأسفرت منافسات الشباب فئة جير بيور، وقرموشة جير- فرخ جرناس، عن فوز الصقر" المغامر"لمعتوق حمد عتيق شامس العامري بالمركز الأول، والصقر"زاهي" لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي بالمركز الثاني، والصقر"حشيم"، لهلال سيف سعيد شاعر الشدي، بالمركز الثالث.

وتصدر الصقر" دبليو 2"، لوديمة الهاجري منافسات السيدات لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس، وجاء ثانيا الصقر" دبليو1"، لوديمة الهاجري أيضا، وثالثا الصقر "زلزال"، لعائشة مهير عبدالله محيان الكتبي.

وتتواصل منافسات البطولة غدا الخميس بإقامة منافسات الشباب فئات جير شاهين، وجير تبع – فرخ وجرناس، بالإضافة إلى الفعاليات المخصصة لكبار المواطنين لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن المنافسات شهدت مشاركة كبيرة من فئتي الشباب والسيدات، بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات والأعمار، بتفاعل مميز مع المنافسات القوية خلال مراحل المسابقات المختلفة، بما يعزز أهمية السباقات التراثية، والشغف الواسع بها من الفئات المجتمعية.