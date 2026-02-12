ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، جانباً من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يواصل فعالياته في مواقع عدة في الإمارة حتى 15 فبراير 2026.

وقام سموّه بجولة في مدينة زايد الرياضية، حيث شهد منافسات بطولة التنس، واطَّلع على أجواء المشاركة والتفاعل بين الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، مشيداً بدورهم في دفع مسيرة تطوير الرياضة في إمارة أبوظبي، وترسيخ إرثٍ يعزِّز الصحة على المدى الطويل.

وزار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، مركز أدنيك أبوظبي، حيث شهد نهائي تنس الريشة، إضافة إلى منافسات كرة الطاولة.

والتقى سموّه بالمنظمين والجهات المشاركة وعدد من المتطوعين، مثمِّناً دورهم في تعزيز الروابط بين مختلف الأجيال والثقافات، وتسخير الرياضة في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وتفاعلاً.

وأثنى سموّه على كفاءة منظِّمي ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 في تسليط الضوء على قدرات أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية المتعددة الألعاب، مثمِّناً إدراج ست منافسات تراثية ضمن برنامج الألعاب، بما يعزِّز مشاعر الفخر بالهُوية الوطنية.