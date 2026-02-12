"معرض الصحة العالمي" يسلط الضوء على تقنيات ترسم مستقبل الرعاية الصحية

دبي في 12 فبراير/وام/ أكد مشاركون في معرض الصحة العالمي 2026 في دبي، إن المعرض يعد منصة عالمية رائدة لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، وساهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار، بما يخدم مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وقال علي شورفرزي مدير البحث والتطوير في شركة باراميد إنترناشونال المنطقة الحرة من إيران، إن الشركة طورت جهاز تركيز أكسجين عالي التدفق مخصصا لسيارات الإسعاف، ويعد الأول من نوعه، إذ يمكن استخدامه بديلا عن أسطوانات الأكسجين التقليدية، ويتميز بعمله المستمر دون الحاجة إلى إعادة التعبئة اليومية.

وأضاف أن الشركة طورت أيضا أول جهاز تنفس صناعي متكامل في المنطقة يعمل بجميع المعايير والأنماط التشغيلية، ويدعم وضعي التحكم بالحجم والضغط، ويضم أحد عشر نمطا مختلفا وهو قابل للمقارنة مع أحدث التقنيات العالمية، موضحا أن جهاز فينوس 2 حصل على ثمانية معايير تنظيمية من نظام "MDR"، كما حصل جهاز تركيز الأكسجين على خمسة معايير إلزامية مع توقع الحصول على شهادة الاعتماد الأوروبية "CE" خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

من جهته استعرض فردوس المدير التقني في شركة سيكيوريتاس هيلثكير من الهند، نظام حماية الرضع المخصص لتعزيز سلامة الأطفال داخل المستشفيات، موضحا أن النظام يعتمد على تقنيات الواي فاي و"RFID" ويطبق مباشرة بعد الولادة لضمان التعرف الآمن على كل مولود ومنع أي خطأ في مطابقة الطفل مع والدته إضافة إلى منع إخراج الرضع من الأجنحة أو المستشفى دون تصريح.

وأشار إلى أن النظام مطبق في عدد من مستشفيات دبي وأبوظبي إضافة إلى أكثر من خمسين مستشفى في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الجهات الصحية تشترط تطبيق أنظمة إلكترونية لحماية الرضع لاعتماد مستشفيات الولادة.

كما عرض مارتن هاينريش الرئيس التنفيذي للقسم الطبي في شركة بوفا الألمانية، أحدث أجهزة الجراحة الكهربائية، موضحا أنها تتيح إغلاق الأوعية وقطعها وتشريح الأنسجة في أداة واحدة، ما يسهم في تقليص زمن العمليات الجراحية وتسريع تعافي المرضى.

وفي مجال رعاية حديثي الولادة، سلطات دونا بورزينسكي طبيبة حديثي الولادة والرئيس التنفيذي لشركة ليتل سباروز تكنولوجيز من الولايات المتحدة، الضوء على جهاز علاج ضوئي مبتكر لعلاج اليرقان يتميز بإمكانية استخدامه في المنزل بفعالية تضاهي وحدات العناية المركزة بما يعزز الترابط بين الأم وطفلها.

كما استعرض جان أودوان مدير الأعمال في شركة واندركرافت الفرنسية، حلول الهياكل الخارجية الروبوتية المخصصة لإعادة التأهيل العصبي، والتي تتيح للمرضى استعادة القدرة على الوقوف والمشي داخل المستشفيات أو في المنازل، مؤكدا أن هذه التقنيات ستتوفر خلال العام الجاري في دولة الإمارات ودول المنطقة.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم في مدينة إكسبو دبي، مؤكدا مكانته كإحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في استعراض أحدث التقنيات والابتكارات الطبية، ودوره المحوري في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية عالميا، من خلال جمع نخبة من الشركات والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم.

وشهد المعرض مشاركات نوعية عكست تسارع التطور في مجالات المعدات الطبية والحلول الرقمية والتقنيات العلاجية المتقدمة حيث برزت ابتكارات ركزت على تحسين جودة الرعاية ورفع كفاءة الأنظمة الصحية وتعزيز سلامة المرضى.