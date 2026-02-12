جامعة أبوظبي تنظم ملتقى "التطور المؤسسي والنهوض بالتعليم"

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ نظمت جامعة أبوظبي، ملتقى "التطور المؤسسي والنهوض بالتعليم في الشرق الأوسط" ، بالتعاون مع مجلس تطوير ودعم التعليم "CASE" يومي 10 و11 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من قيادات تطوير الجامعات والمؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي إن استضافة ملتقى "التطور المؤسسي والنهوض بالتعليم في الشرق الأوسط"، الذي استقطب مشاركين من 17 جامعة ومؤسسة تعليمية من مختلف دول المنطقة، تعكس التزام الجامعة بدورها في دعم تطوير مؤسسات التعليم العالي وبناء القدرات المهنية في مجالات تنمية الموارد والعلاقات المؤسسية.

وأوضح أنه من خلال جمع أبرز قيادات هذا القطاع من المنطقة والعالم، نزود فرق العمل وشركاءنا بالمعرفة والأدوات والإستراتيجيات اللازمة التي تعزز التفاعل المؤسسي الفعّال، وتقوي ارتباط الخريجين بجامعتهم، وتدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة، كما يسهم هذا الحدث الاستثنائي في ترسيخ مكانة الجامعة في موقع متقدم ضمن مشهد تطوير التعليم العالي في المنطقة.

من جانبها أعربت سو كانينغهام، الرئيس التنفيذي لمجلس تطوير ودعم التعليم عن فخر المجلس بدعم أعضائه في المنطقة من خلال برامج تراعي السياق المحلي وترتبط في الوقت ذاته بأفضل الممارسات العالمية، لافتة إلى أن الملتقى يُعد نموذجاً رائداً يعكس هذا التوجه ويجسده على أرض الواقع.

وقدم ملتقى "مجلس التطور ودعم التعليم" تجربة تعليمية غنية، جمعت بين جلسات قدمها خبراء، وورش تفاعلية، وفرص تواصل مهني تهدف إلى تطوير الخبرات وتعزيز الأثر المؤسسي.

ويعد مجلس تطوير ودعم التعليم "CASE" منظمة عالمية غير ربحية تدعم المؤسسات التعليمية والمتخصصين في تطوير الجامعات وتنمية مواردها في أكثر من 80 دولة، حيث يوفر أُطراً تدريبية وموارد متخصصة في مجالات جمع التبرعات، والتواصل مع الخريجين، والاتصال المؤسسي، وتطوير المؤسسات.

وأتاحت جامعة أبوظبي ، من خلال استضافة هذا الملتقى في الشرق الأوسط، فرصة فريدة للمشاركين في المنطقة للتواصل بشكل مباشر مع خبرات المجلس العالمية والانضمام إلى مجتمع دولي من المتخصصين، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق أثر ملموس ومستدام للمؤسسات والطلبة والمجتمع.