مهرجان نواكشوط للشعر العربي يختتم دورته الـ 11

نواكشوط في 12 فبراير/ وام/ أسدل مهرجان نواكشوط للشعر العربي، مساء أمس، الستار على فعاليات الدورة الحادية عشرة التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام، بمشاركة شعراء ومثقفين ونقّاد موريتانيين وأفارقة من السنغال ومالي وغامبيا.

حضر حفل الختام، الذي أقيم في بيت شعر نواكشوط، سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ود. عبد الله السيد مدير البيت، وعدد كبير من الطلبة الجامعيين والأدباء ومحبي الشعر العربي.

وتميّزت الدورة الحادية عشرة بحزمةٍ ثرية من الفعاليات التي تضمت أمسيات شعرية، وندوةً نقديةً نوعية، بجانب توقيع مجموعة من الدواوين الشعرية الصادرة عن دائرة الثقافة في الشارقة.

وشهد اليوم الختامي من المهرجان ندوة نقدية تحت عنوان "إشكالات المبنى والمعنى في القصيدة الموريتانية الحديثة" شارك فيها النقاد د. محمد الأمين الناتي، ود. محمد الأمين صهيب، ود. خديجة محمد، ود. ولد متالي لمرابط، حيث ناقشوا أبرز التحولات التي طالت البنية الإيقاعية واللغة الشعرية والصورة الفنية وما رافقها من انفتاح على أسئلة الذات والهوية والتحولات الاجتماعية.

وشهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من الحضور الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم وتساؤلاتهم حول آفاق القصيدة الموريتانية ومستقبلها ومدى قدرتها على مواكبة التحولات الثقافية بما يعزز حضورها في المشهد الشعري العربي ويكرّس خصوصيتها الإبداعية.

وأكد شعراء مشاركون في مهرجان نواكشوط للشعر العربي، أن الشارقة تمثل نموذجاً رائداً في دعم ورعاية الثقافة، مشيدين بدور دائرة الثقافة في الشارقة وما تقدمه من فعاليات تعزز الحراك الأدبي في الوطن العربي.

وأشاروا إلى الدور البارز الذي يقوم به بيت الشعر في نواكشوط، معربين عن تقديرهم لما يقدمه من منصة متجددة للقصيدة والمبدعين وما يضيفه للمشهد الثقافي الموريتاني من ثراء وإشعاع، مؤكّدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعراء والمجتمعات العربية وتدعم انتشار الثقافة والإبداع.