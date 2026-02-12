اختتام مهرجان أبوظبي للشعر في دورته الثانية

أبوظبي في 12 فبراير/ وام/ اختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أبوظبي للشعر، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث على مدى ثلاثة أيام من الأنشطة الثقافية والشعرية المتنوعة.

حضر فعاليات اليوم الختامي، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة الدكتور سلطان العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشعر في الهيئة، وسعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين والشعراء والمبدعين، وجمهور غفير من محبي الشعر بنوعيه الفصيح والنبطي، في مشهد ثقافي يعكس المكانة الراسخة للشعر في المجتمع الإماراتي.

وقال عبيد بن قذلان المزروعي، مدير مهرجان أبوظبي للشعر، إن الدورة الثانية من المهرجان قدمت برنامجًا ثقافيًا متكاملًا جمع بين الأمسيات الشعرية والجلسات الفكرية والفنون الأدائية والأنشطة التفاعلية، بما يواكب تطلعات الجمهور ويعكس تنوع التجربة الشعرية العربية، مؤكدًا حرص المهرجان على إتاحة مساحات للتفاعل المباشر بين الشعراء والجمهور، إلى جانب دعم المواهب الجديدة وتعزيز حضور الشعر لدى الأجيال الناشئة.

عُقدت في المجلس الشعري، جلسة «بركتنا لكبار المواطنين» التي نظمتها مؤسسة التنمية الأسرية، إلى جانب جلسة فكرية بعنوان «مستقبل الشعر العربي» ، كما تواصلت الفعاليات المصاحبة بأنشطة ثقافية وفنية متنوعة، من بينها «مجلس الشاعر الصغير» الذي قدّم شرحًا مبسطًا لقصائد مختارة ومفرداتها للأطفال، في تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والمتعة.

وأقيمت ورشة فنية بعنوان «الإمارات الجميلة» قدّمها حمود الكعبي، بجانب لعبة المسيرة التفاعلية، التي هدفت إلى تعريف المشاركين بمحطات من تاريخ الإمارات بأسلوب تعليمي ترفيهي، في ختام يوم حافل بالأنشطة الثقافية المصاحبة للمهرجان.

وشهدت الفترة المسائية من اليوم الثالث والأخير للمهرجان برنامجًا ثقافيًا ثريًا جمع بين الأمسيات الشعرية والجلسات الفكرية والفنون الأدائية والأنشطة التفاعلية، في ختامٍ احتفالي جسّد روح المهرجان وأهدافه في تعزيز حضور القصيدة العربية وترسيخ ارتباطها بالهوية الثقافية.

وشهد اليوم الثالث والأخير تكريم الجهات والمؤسسات المشاركة والداعمة للمهرجان، تقديراً لدورها في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية، وإسهامها في تعزيز حضور الشعر في المشهد الثقافي الإماراتي، قبل أن تُختتم الأمسيات الشعرية بأمسية ختامية للشاعر طلال السعيد قدّمها الإعلامي عارف عمر، وسط تفاعل جماهيري لافت.

وتخللت الفترة المسائية عروض من الفنون الشعبية الإماراتية شملت الشلات وفن المنكوس، في حضور جماهيري لافت، قبل أن يُختتم اليوم الثالث بـ حفل الختام الذي تضمّن فن العازي ثم السلام الوطني، في مشهدٍ احتفالي جسّد روح المهرجان واحتفاءه بالشعر والتراث.