"الشارقة للتعليم الخاص" تختتم مشاركتها بمعرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم في لندن

لندن في 12 فبراير/ وام/ اختتمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم العالمي"BETT 2026" ، أحد أبرز وأهم المحافل الدولية المتخصصة في تقنيات التعليم والذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، حيث شكّلت هذه المشاركة منصة عالمية لاستعراض تجربة الشارقة الرائدة في التعليم ونقل خبراتها المتقدمة في إدارة ومتابعة المنظومة التعليمية بجميع مكوناتها من التعليم المبكر وحتى التعليم العالي.

ضم وفد الهيئة المشارك نخبة من القيادات التنفيذية والكفاءات المتخصصة، الذين عكسوا خلال مشاركتهم عمق التجربة التعليمية في الإمارة وكفاءة فرق العمل وتكامل الأدوار المؤسسية في تطوير قطاع التعليم.

وشاركت الهيئة في المعرض من خلال منصة تفاعلية متكاملة عكست رقي وتطور المنظومة التعليمية في إمارة الشارقة، وقدمت للزوار تجربة معرفية شاملة سلطت الضوء على رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل التعليم أساس بناء الإنسان والوطن وترسيخ ثقافة التعلم المستدام.

كما استضافت منصة الهيئة ست مؤسسات تعليم عالٍ رائدة تمثل قطاع التعليم الجامعي في الإمارة ممثلة بجامعة الشارقة والجامعة الأميركية بالشارقة وجامعة الذيد وجامعة خورفكان وجامعة كلباء وأكاديمية الشارقة للتعليم، والتي عرضت تجاربها الأكاديمية وبرامجها المتقدمة وسلطت الضوء على مسيرة التطوير المستمر التي تنتهجها الإمارة في مختلف المراحل التعليمية.

وأطلعت الهيئة زوار المعرض على أبرز معالم الشارقة وتاريخها العريق من خلال تجربة افتراضية، كما استعرضت خلال المشاركة إستراتيجيتها وما تتضمنه من رؤى وأهداف وتطلعات مستقبلية في منظومة التعليم في إمارة الشارقة، وسلطت الضوء على الدروس المستفادة من أفضل الممارسات العالمية التي يتم توظيفها في تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة وإدارتها بكفاءة.

ونظمت الهيئة للمدراس المرافقة لها زيارات مدرسية لعدة مدارس مختلفة في المملكة المتحدة، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المتبعة في منظومة التعليم وآلية الارتقاء بها وتطويرها.

كما وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على هامش الحدث عقد تعاون وشراكة مع شركة "ايتيو" بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بشأن مراجعة أداء المدارس الخاصة، والاستفادة من خبرات الشركة وكفاءتها في تقديم أفضل الممارسات لمراجعة أداء المدارس ، ما سيوفر للهيئة أفضل النتائج وتوفير بيئة تعليمية طموحة للطلبة وأولياء الأمور.

وشارك عدد من مسؤولي الهيئة في جلستين من جلسات المؤتمر استعرضوا فيهما الخبرات الطويلة لواقع التعليم ونجاح الإمارة البارز في هذا المجال.

وتناولت الجلسة الأولى منظومة التعليم في الشارقة من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر، فيما ركزت الجلسة الثانية على التعليم العالي في الإمارة، وسلطت الجلستان الضوء على أبرز المبادرات والممارسات التعليمية الرائدة في إمارة الشارقة ودور الهيئة في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز الاستثمار في التعليم كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.