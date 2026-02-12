"نادي الإمارات العلمي" يحصد 6 ميداليات في "المعرض الدولي للاختراعات" بالكويت

دبي في 12 فبراير/ وام/ سجل نادي الإمارات العلمي، إنجازا وطنيا جديدا، بحصده ست ميداليات بواقع ذهبية واحدة وخمس فضيات في المعرض الدولي السادس عشر للاختراعات في الشرق الأوسط الذي أقيم في دولة الكويت خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، بمشاركة 213 مخترعا قدموا 166 اختراعا من 60 دولة.

وأكد النادي أن التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي بلغها النادي في رعاية الكفاءات الوطنية الشابة، وترسيخ حضور دولة الإمارات في المحافل العلمية العالمية.

وحققت الطالبتان عوشه الحارثي وشهد المرزوقي الميدالية الذهبية، عن ابتكارهما نظام سلامة ساحلية قائم على عوامة ذكية مدعومة بإنترنت الأشياء للرصد في الوقت الحقيقي والتحليلات التنبؤية.

ونال الطالبان أحمد الزرعوني وحمد المرزوقي الميدالية الفضية، عن لوحة توزيع كهربائية ذكية مزودة بمراقبة إنترنت الأشياء وحماية من الرطوبة ، كما حصل الطالب علي اللوغاني بمشاركة الطالبة روضة المنصوري على ميدالية فضية عن مركبة جوالة لمراقبة المخاطر البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفاز الطالب مايد المري بميدالية فضية عن كبسولة النجاة من الأعاصير وموجات التسونامي، فيما حصد الطالب حمدان رحمه ميدالية فضية عن آلة إعادة تدوير البلاستيك لإنتاج خيوط الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما نالت الطالبتان صفيه المزروعي وآمنة السويدي ميدالية فضية عن نظام تنقية ومعالجة المياه المستدام.

وضم وفد النادي تسعة مبتكرين يرافقهم عضوا مجلس الإدارة جمال محمد الخياط ومحمد الشامسي إلى جانب عدد من أولياء الأمور، فيما حظي الوفد بدعم وزيارة سعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت ونائبه حمد راشد المنصوري.

وأكد بلال البدور رئيس مجلس ندوة الثقافة والعلوم، أن الإنجاز يعكس رؤية وطن يؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان.

من جانبه أوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي ، أن الطلبة عملوا على ابتكاراتهم وفق منهج علمي متكامل يدعم تحويل المشاريع الطلابية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تعزز الاقتصاد الوطني.