" دبليو إتش لابز" يناقش أحدث تطورات المختبرات والتشخيص والطب الدقيق

دبي في 12 فبراير/ وام/ استعرضت النسخة الـ 25 من معرض ومؤتمر "دبليو إتش إكس لابز " المعروف سابقاً بإسم "ميدلاب الشرق الأوسط" ، خلال فعالياتها المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث التطورات في مجالات المختبرات والتشخيص والطب الدقيق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين والمعنيين في هذا القطاع .

وتم تنظيم المعرض بالتزامن مع معرض الصحة العالمي – دبي- 2026 WHX"، المقام حالياً بـ " مدينة إكسبو دبي"، حيث شكلا معاً أكبر حدث عالمي في قطاع الرعاية الصحية.

وسلط المعرض الضوء على أحدث التطورات الحاصلة في قطاع المختبرات الطبية ضمن ثماني فئات رئيسية شملت، المواد الاستهلاكية، والاختبارات التشخيصية، والتصوير والتشخيص، وأجهزة المختبرات، والرعاية الصحية والخدمات العامة، ومعدات المختبرات، وأدوات المختبرات، والكواشف والمواد الكيميائية، ما يعزز دور الحدث منصة عالمية للابتكار المختبري.

وشهد الحدث الذي أقيم تحت شعار "25 عامًا من الابتكار المختبري: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، مشاركة 250 من رواد الفكر العالميين والمتخصصين في المختبرات، و850 عارضاً على مساحة بلغت 40,000 متر مربع من قاعات مركز دبي التجاري العالمي ، بالإضافة إلى أبرز قادة القطاع وصناع السياسات والجهات المعنية بالرعاية الصحية.

وقال بيتر هول، رئيس شركة "إنفورما ماركتس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المنظمة للمعرض ،إن "دبليو إتش إكس لابز" يعد أكبر معرض متخصص في المختبرات على مستوى العالم، حيث يعود نجاحه إلى مجتمع المختبرات والتشخيص الطبي، ويكتسب هذا العام أهمية خاصة إذ نحتفل بمرور 25 عاماً على انطلاقه ، وهي رحلة تطورت من تجمع إقليمي إلى منصة عالمية تربط آلاف المتخصصين، وتعزز الابتكار، وترسم ملامح مستقبل قطاع المختبرات والتشخيص.

وأضاف أن مدينة دبي تعد المكان الأمثل لاستضافة هذا الحدث، فهي مركز عالمي يلتقي فيه الشرق والغرب تحت سقف واحد، فهي مدينة تتمتع برؤية واضحة وطموح للريادة في قطاع الرعاية الصحية والابتكار.

من جانبه ذكر توم كولمان، مدير المحافظ الاستثمارية لدى "إنفورما ماركتس"، إن الدورة الـ 25 من المعرض ركزت على مدى التطور الذي شهده قطاع المختبرات والدور المحوري الذي سيلعبه في مستقبل قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الحدث يوفر منصة مثالية للتعاون والابتكار والتقدم في مجال طب المختبرات من خلال جمع الخبرات العالمية بدبي .

وتضمنت فعاليات الحدث عدة مسارات علمية معتمدة للتعليم الطبي المستمر "CME"، غطت مجالات إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، والأحياء الدقيقة السريرية، والتشخيص الجزيئي، وعلم الأمراض النسيجية، وإدارة جودة المختبرات، وطب نقل الدم والعلاج الخلوي.

ومن أبرز فعاليات الحدث "قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات"، التي انطلقت اليوم، وتناولت موضوع التهديد العالمي المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات.

يترأس هذه القمة التي تستمر يومين الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي لقسم العلوم البيئية لشركة"M42" وتجمع تحالفاً متعدد التخصصات من العلماء والأطباء وصناع السياسات والمبتكرين، وتتضمن فعالياتها عقد جلسات حوارية وحلقات نقاشية قائمة على دراسة حالات عملية، مصممة لتحفيز الحوار والتعاون البنّاء في هذا القطاع .