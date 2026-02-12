115 خيلاً تتنافس في الأمسية الـ 12 لكرنفال سباقات دبي

دبي في 12 فبراير/وام/ ينظم نادي دبي لسباق الخيل، غداً، الأمسية الثانية عشرة من موسم كرنفال سباقات دبي 2025 -2026، على مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 115 خيلاً من نخبة الخيول العالمية، تتنافس في ثمانية أشواط تبلغ جوائزها الإجمالية 1.4 مليون درهم.

ويخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" لعمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز قدرها 120 ألف درهم.

أما الشوط الثاني فمخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 12 خيلاً، وبجوائز تبلغ 165 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2000 متر عشبي، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز بقيمة 190 ألف درهم.

ويشهد الشوط الرابع سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر رملي، بمشاركة 15 خيلاً، وبجوائز 190 ألف درهم.

وخصص الشوط الخامس للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ 80-100" لعمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 14 خيلاً، وتبلغ جوائزه 250 ألف درهم.

أما الشوط السادس فهو للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ" لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر رملي، بمشاركة كاملة قوامها 16 خيلاً، وجوائز بقيمة 175 ألف درهم.

ويقام الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ" لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر عشبي "سباق سرعة"، بمشاركة 14 خيلاً، وجوائز تبلغ 175 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط الثامن المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ" لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر رملي "سباق سرعة"، بمشاركة 14 خيلاً، وبجوائز قدرها 175 ألف درهم.