منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس آسيا تحت 17 عاما

كوالامبور في 12 فبراير/ وام/ أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما، والمقررة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة 16 منتخبا.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات، جمهورية كوريا، واليمن، وفيتنام.

فيما ضمت المجموعة الأولى كل من منتخبات السعودية، وطاجيكستان، وتايلاند، وميانمار.

وضمت الثانية، كل من منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين، وقطر.

والرابعة كل من منتخبات، أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.